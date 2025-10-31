Загадка природы: почему летучие мыши светятся

Животные, которые светятся в темноте, всегда были источником удивления. Особенно это касается летучих мышей, чьи тёмные крылья и шерсть помогают им ловить насекомых в ночной тьме.

Фото: File:Desmo-Flug-02.tif by Uwe Schmidt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вампир

Однако среди множества загадок природы одна из них долгое время оставалась без объяснения: почему некоторые виды летучих мышей светятся жёлто-зелёным светом.

До недавнего времени это свечение считалось лишь загадочным биологическим феноменом, не имеющим объяснения. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Ecology and Evolution этим летом, приоткрыло завесу тайны.

Исследование света летучих мышей

С помощью ультрафиолетового излучения учёные изучили шесть видов североамериканских летучих мышей. Среди них были большие бурые летучие мыши, восточные красные летучие мыши, а также более редкие виды, такие как летучие мыши-семинолы и серые летучие мыши. Исследование проводилось на образцах, хранящихся в Музее естественной истории Джорджии.

Результаты показали, что все исследованные виды излучают свет одного и того же оттенка — жёлто-зелёного. Свечение не зависит от вида летучей мыши или её экологической ниши, что ставило учёных перед вопросом: почему же так?

Почему летучие мыши светятся

Сразу несколько гипотез были выдвинуты для объяснения этого явления. Бриана Роберсон, магистрант Университета Джеймса Мэдисона в Вирджинии и один из авторов исследования, предположила, что свечение может быть связано с особенностями зрения летучих мышей. Несмотря на то, что о зрении этих животных известно немного, точно известно, что они могут воспринимать длину волны света, характерную для этого свечения. Это значит, что свечение является чем-то, что летучие мыши могут действительно видеть, а не просто случайным эффектом.

Тем не менее, Роберсон отметила, что вероятность того, что свечение связано с привлечением партнёров, маловероятна. Она объяснила это тем, что оба пола летучих мышей светятся одинаково, что исключает возможность использования этого свечения как средства для демонстрации привлекательности.

Теория общего предка

Многие учёные предполагают, что зелёное свечение — это результат унаследованной черты, передающейся от общего предка этих летучих мышей. Сара Дункан, биолог из колледжа Экерд в Сент-Питерсберге, поддерживает эту гипотезу. Она утверждает, что общая фотолюминесценция среди различных видов летучих мышей — это явление гомологии, что указывает на наличие общего предка у этих животных.

Это объяснение также подтверждается тем, что, несмотря на различия в образе жизни и среде обитания, все шесть исследованных видов светятся схожим образом. Такое сходство в свечении можно было бы объяснить эволюционным наследием, а не химическими реакциями или случайными изменениями.

Химические реакции или естественная биологическая особенность

Не все учёные соглашаются с гипотезой общего предка. Линда Рейнхольд, зоолог из Университета Джеймса Кука в Австралии, считает, что зелёное свечение, возможно, является результатом химической реакции, вызванной сохранением образцов в условиях музея. Она утверждает, что сохранённые в ультрафиолетовом свете образцы могут выглядеть ярче, чем они выглядели бы в природе. Впрочем, исследования показали, что химические вещества, используемые для консервации, действительно могут усилить флуоресценцию, но не являются её причиной.

Тем не менее, предыдущие работы, изучающие биолюминесценцию в природных условиях, показывают, что это свечение вполне естественно для летучих мышей в их родной среде.

Ответ на загадку: использование свечения

Почему же тогда летучие мыши светятся? На этот вопрос не существует простого ответа. Возможно, свечение — это побочный эффект других биологических процессов, которые учёные пока не понимают. Однако, даже если летучие мыши не используют это свечение для общения между собой или в качестве камуфляжа, оно может иметь другое незаметное значение, которое будет раскрыто в будущем.

Суть вопроса: биолюминесценция и восприятие мира

В конце концов, стоит помнить, что мы, люди, воспринимаем биолюминесценцию как нечто удивительное, но для самих животных она может быть совершенно обычным явлением. Летучие мыши, как и другие ночные существа, не видят мир с помощью ультрафиолетовых ламп, и луна может быть недостаточной для того, чтобы вызвать у них флуоресценцию. Это свечение — просто часть их мира, в котором ультрафиолетовые лучи и ночной свет играют свою роль в экосистеме.

FAQ

1. Зачем летучие мыши светятся?

Точное назначение свечения неизвестно, но оно может быть связано с эволюционным наследием. Это не является показателем агрессии или привлечения партнёров.

2. Как летучие мыши могут видеть своё свечение?

Летучие мыши способны воспринимать ультрафиолетовый свет, и зелёное свечение, которое они излучают, может быть видимо для них.

3. Есть ли другие животные, которые светятся?

Да, многие животные, такие как светлячки, медузы и некоторые виды грибов, также обладают способностью светиться, и это явление называется биолюминесценцией.

4. Почему летучие мыши светятся только зелёным?

Это свечение, вероятно, обусловлено химической реакцией, происходящей в их теле, или эволюционным процессом, связанным с их общим предком.