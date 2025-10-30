Почти миллион рублей для семьи: что нужно знать о новых выплатах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:12
Экономика

В 2026 году семьи, не оформившие материнский капитал после рождения первого ребёнка, имеют право на получение выплаты в размере 974 100 рублей при появлении второго ребёнка.

семья с коляской
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семья с коляской

Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, пишет РИА Новости.

Размер выплаты и бюджетные ассигнования

По словам Буцкой, данная сумма материнского капитала на второго ребёнка заложена в проекте бюджета Социального фонда РФ.

Прогнозы и бюджетные планы

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков ранее заявил, что в 2026 году около 1,7 миллиона семей планируют воспользоваться средствами материнского капитала. На эти цели в государственном бюджете предусмотрено почти 567 миллиардов рублей, что на 30 миллиардов рублей превышает сумму, выделенную в 2025 году. Эти средства будут направлены на поддержку семей с детьми.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
