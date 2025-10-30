Акции Whoosh рванули вверх, как электросамокат на старте — что скрывается за взлётом на 20%

Whoosh продемонстрировали стремительный рост на Московской бирже — более чем на 20% за день. Резкий всплеск интереса к бумагам компании заставил биржу приостановить торги и запустить дискретный аукцион — временный механизм, позволяющий стабилизировать цены.

Инвесторы и аналитики связывают этот рост с активизацией программы обратного выкупа акций — байбэка, который Whoosh проводит уже несколько месяцев. Компания выкупает собственные бумаги с рынка, снижая их доступное количество и тем самым повышая спрос и цену.

Почему акции Whoosh подорожали

На пике торгов стоимость одной акции Whoosh достигала 102,89 рубля — прирост более чем на 21%. Подобная динамика для спокойного осеннего дня на рынке выглядела как внезапный всплеск.

Биржа оперативно отреагировала, объявив дискретный аукцион с 17:11 до 17:41 по московскому времени. Этот формат ограничивает торговлю рыночными заявками, оставляя только лимитные — то есть с фиксированной ценой. Таким образом, участники рынка защищены от чрезмерной волатильности, а стоимость актива выравнивается.

В аналитическом подразделении "Цифра брокер" считают, что резкий скачок вызван именно действиями самой компании:

"Whoosh в последние недели значительно ускорила темпы обратного выкупа и теперь приобретает больше акций ежедневно", — пояснили в ИК "Цифра брокер".

Согласно данным биржи, активность покупателей совпадает с объёмами операций по программе байбэка, что усиливает версию о влиянии корпоративных действий на котировки.

Что такое байбэк и зачем его проводят

Байбэк — это обратный выкуп собственных акций компанией. Он выполняется по нескольким причинам:

Поддержка рыночной стоимости бумаг. Сокращение объёма акций в свободном обращении, что делает оставшиеся более ценными. Сигнал инвесторам о стабильном финансовом положении компании.

Для Whoosh это способ укрепить позиции на рынке и продемонстрировать уверенность в будущем бизнеса. Программа обратного выкупа действует с 2024 года, но, по словам аналитиков, последние недели стали самыми активными по количеству покупок.

Как инвесторы могут использовать ситуацию

Рост акций на фоне байбэка обычно привлекает внимание краткосрочных трейдеров. Однако важно понимать, что такой всплеск не всегда устойчив.

Советы шаг за шагом для частных инвесторов:

Оцените финансовую отчётность. Перед покупкой акций посмотрите отчёты Whoosh — они доступны на сайте компании и Мосбиржи. Следите за новостями о байбэке. Если темпы выкупа сохранятся, котировки могут оставаться высокими. Используйте лимитные ордера. При высокой волатильности этот инструмент поможет избежать покупки по неоптимальной цене. Фиксируйте прибыль частями. При краткосрочных инвестициях разумно закрывать позиции поэтапно.

А что если байбэк замедлится

Если компания снизит темпы обратного выкупа, поддержка котировок может ослабнуть. В этом случае цена акций стабилизируется или частично скорректируется вниз. Но долгосрочный тренд зависит от показателей самого бизнеса — спроса на аренду электросамокатов, сезонности и финансовой эффективности.

Whoosh традиционно активна в весенне-летний сезон, когда спрос на кикшеринг максимален. Осенью и зимой, наоборот, объёмы прокатов падают, и компании важно показать, что прибыль сохраняется за счёт оптимизации и других источников дохода.

Плюсы и минусы активного байбэка

Плюсы Минусы Повышает цену акций и доверие инвесторов Может создать перегрев рынка Уменьшает объём бумаг в обороте Требует значительных затрат Демонстрирует уверенность руководства Эффект временный, если не подкреплён ростом прибыли

Аналитики отмечают, что программа байбэка полезна, если проводится на фоне устойчивой выручки и умеренной долговой нагрузки. Для Whoosh, по последним отчётам, долговая нагрузка остаётся управляемой, а операционные показатели стабильно растут.

Исторический контекст

Whoosh стала первой российской компанией из сектора кикшеринга, разместившей акции на Московской бирже. IPO состоялось в декабре 2022 года, и тогда бумаги стоили около 185 рублей. После волатильного 2023 года котировки стабилизировались, а к осени 2025 года начали демонстрировать заметный рост.

Компания активно развивает инфраструктуру аренды электросамокатов в крупных городах России и расширяет присутствие в регионах. Байбэк, начатый в 2024 году, стал логичным продолжением стратегии укрепления доверия инвесторов.

Интересные факты о Whoosh

• Сервис управляет парком более чем из 100 тысяч электросамокатов по всей России.

• Компания первой внедрила функцию страховки поездки прямо в мобильном приложении.