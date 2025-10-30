Германия устала ждать — теперь обсуждает национализацию российской нефти

Германия снова оказалась перед трудным выбором — что делать с активами "Роснефти", оставшимися на её территории. После новых санкций США против российских нефтяных компаний власти ФРГ начали рассматривать вариант национализации дочерних структур концерна. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на источники, знакомые с ходом обсуждения. По их данным, Германия по-прежнему склоняется к продлению освобождения этих предприятий от американских ограничений, но в то же время изучает юридическую возможность изъятия и последующей продажи активов иностранным инвесторам.

Фото: commons.wikimedia.org by Trevbus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Роснефть

Почему вопрос снова стал актуальным

Осенью 2024 года Минфин США выдал лицензию, которая исключает немецкие дочерние компании "Роснефти" из-под действия санкций до апреля 2026 года. Этот документ позволил предприятиям продолжить работу, не опасаясь блокировки счетов и прекращения контрактов с европейскими партнёрами. Однако, как отмечает Reuters, в Берлине не исключают, что продление лицензии в будущем окажется невозможным. Поэтому власти ФРГ начали оценивать запасные варианты — вплоть до полного изъятия предприятий и их продажи.

Представитель немецкого Минэкономики подчеркнул, что правительство находится в постоянном контакте с Вашингтоном по вопросу дальнейшего продления исключения. Это взаимодействие особенно важно, так как санкции США влияют не только на операции с нефтью, но и на возможность работы финансовых институтов, обслуживающих энергетический сектор.

Что принадлежит "Роснефти" в Германии

Российская компания владеет контрольным пакетом нефтеперерабатывающего завода Schwedt, который обеспечивает топливом значительную часть Берлина и восточной Германии. Этот НПЗ играет стратегическую роль: от него зависит снабжение бензином столичных аэропортов, автозаправочных сетей и крупных химических производств региона. Кроме того, "Роснефти" принадлежат доли в НПЗ MiRo и Bayernoil, обеспечивающих переработку нефти в южной и западной частях страны.

После начала конфликта на Украине активы российской компании в 2022 году были переданы в доверительное управление немецкому правительству. Формально это решение действует как временная мера, продлеваемая каждые полгода. Однако юридически каждая пролонгация требует нового обоснования, поскольку управление без согласия владельца противоречит принципам частного права.

Почему Берлин избегал национализации

Германия до последнего старалась не прибегать к прямой национализации активов "Роснефти". Главный риск заключался в том, что Россия может потребовать компенсации через международные суды. К тому же в случае изъятия собственности Москва, как неоднократно предупреждали российские власти, способна ответить симметрично — ограничив работу немецких предприятий в России или заморозив их инвестиции.

Тем не менее позиция внутри страны постепенно меняется. Ряд политиков считает, что ситуация требует решительных шагов. Среди сторонников жёстких мер — депутат от партии "Зелёные" Микаэль Келлнер, ранее занимавший должность госсекретаря в Министерстве экономики.

"Это системно значимые предприятия для Германии, и их нужно национализировать, чтобы сохранить уверенность в своем будущем", — заявил депутат Микаэль Келлнер.

Он также напомнил, что интерес к покупке немецких активов "Роснефти" проявляли Катар и Казахстан, но сделки не состоялись.

Попытки продажи бизнеса

По данным Reuters, "Роснефть" с марта 2024 года пыталась найти покупателя на свой немецкий бизнес, но безрезультатно. Интерес к активам действительно существовал — среди потенциальных инвесторов назывались государственные и частные энергетические компании из Азии и Ближнего Востока. Однако переговоры не привели к соглашению, в том числе из-за неопределённости с санкционным статусом предприятий.

Российские СМИ ранее оценивали стоимость активов в Германии примерно в 7 млрд долларов, однако собеседники агентства считают, что реальная цена может быть вдвое меньше из-за снижения рентабельности и правовых рисков.

Возможные сценарии

Продление лицензии США. Самый мягкий вариант, позволяющий сохранить статус-кво до 2026 года. Продажа активов третьей стороне. Рискованный путь, требующий сложных переговоров и юридического согласования. Полная национализация. Решение, которое обеспечит контроль над стратегическими объектами, но может вызвать ответные меры России.

В любом случае Германия должна учитывать и энергетическую безопасность, и политические последствия. Ведь НПЗ Schwedt остаётся ключевым элементом топливной инфраструктуры страны.

А что если Германия решится

Если Берлин всё же пойдёт на национализацию, это станет самым громким примером отказа от российских энергетических активов в Европе. Такой шаг фактически закрепит разрыв десятилетних экономических связей, но при этом укрепит внутреннюю энергетическую независимость. Эксперты не исключают, что ФРГ в этом случае может предложить Москве компенсацию, чтобы избежать международного арбитража.

FAQ

Как Германия регулирует иностранные активы в энергетике?

Закон позволяет временно передавать стратегические объекты под государственное управление, если существует угроза национальной безопасности.

Почему Schwedt так важен для ФРГ?

Этот НПЗ обеспечивает до 90% потребностей Берлина и Бранденбурга в бензине и авиационном топливе.

Мифы и правда

Миф: Национализация решит все проблемы.

Правда: Это временное решение, которое создаст юридические и политические риски.

Миф: Германия может обойтись без российских ресурсов.

Правда: Замещение возможно, но потребует времени и инвестиций в альтернативные источники.