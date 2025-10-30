Платёжки готовят новый удар: на сколько вырастут тарифы на ЖКУ в 2026 году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Минэкономразвития РФ представило прогноз экономического и социального развития России на 2026 год, а также на период 2027–2028 годов.

В соответствии с представленными данными, в 2026 году коммунальные платежи увеличатся на 9,9%. Положительным моментом является прогнозируемое замедление роста в последующие годы. Ожидается, что в 2027 году тарифы вырастут примерно на 8,7%, а в 2028 году — приблизительно на 7,1%.

Однако необходимо учитывать, что эти значения являются средними по России. Фактический рост тарифов будет варьироваться в зависимости от конкретного региона. В некоторых областях увеличение будет незначительным (±7%), в то время как в других оплата коммунальных услуг может увеличиться на 15% или даже более.

Анализируя ситуацию в 2025 году, можно увидеть аналогичную картину дивергенции: в среднем тарифы подскочили на 11,9%, но в региональном разрезе этот показатель колебался от 8,8% до 21,1%.

Ключевыми факторами роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги являются инфляция и увеличение себестоимости потребляемых ресурсов, включая электроэнергию, газ, строительные материалы и услуги, предоставляемые подрядчиками.

