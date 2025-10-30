ФАС дала старт охоте на торговые сети: кто попадёт под антимонопольный удар

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дала указание региональным подразделениям активизировать надзор за крупными розничными компаниями. Это решение было принято после того, как ведомство определило 30 сетей, занимающих доминирующее положение на рынке, и еще 32 сети, обладающих признаками такового.
Предварительно ведомством был проведён анализ долей, занимаемых различными торговыми сетями на рынке. По результатам этого анализа ФАС идентифицировала 32 сети с признаками доминирования (их доля колеблется от 35% до 50%) и 30 сетей, которые занимают доминирующее положение (их доля превышает 50%).
В перечень вошли сети, входящие в структуру ООО "Корпоративный центр Икс 5" (управляющая магазинами "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик"), АО "Тандер" (сеть "Магнит") и ООО "Лента". В соответствии с законом о защите конкуренции, их деятельность будет подвергаться более тщательному контролю со стороны антимонопольного органа, пишет "Агроэксперт".
Помимо этого, под контролем находится еще 69 розничных сетей, чья доля на рынке превышает 25%. Для этих компаний действует ограничение на приобретение или аренду дополнительных торговых площадей.
В ФАС подчеркнули, что в случае обнаружения нарушений действующего законодательства будут приняты соответствующие меры реагирования.
Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.