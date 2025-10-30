Хурма меняет курс: Россия больше не главный покупатель золотых плодов из Азербайджана

Азербайджанские производители хурмы, столкнувшись с уменьшением потребительского спроса в России, переориентировали экспортные стратегии, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Choe YongWoo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хурма

Снижение спроса в России: фактор покупательной способности

Глава Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Азербайджана Гадир Юсифов отмечает, что урожай хурмы в текущем году превышает прошлогодние показатели, однако спрос в России, ключевом экспортном рынке, снизился. По мнению предпринимателя, причиной тому является ухудшение экономической конъюнктуры. Он подчёркивает, что цены на хурму в России упали на 30-40% по сравнению с прошлым годом, что является прямым следствием снижения покупательной способности населения, согласно изданию Report.

Турецкое направление: новые возможности благодаря соглашению

Азербайджанские экспортёры наращивают объёмы поставок в Турцию. Важным стимулом послужило недавнее торговое соглашение между двумя странами, согласно которому хурма вошла в список товаров, освобожденных от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость (НДС). Юсифов отмечает, что ранее хурма не входила в этот перечень, однако благодаря усилиям ассоциации и министерства экономики, вопрос был решён, что значительно повысило конкурентоспособность азербайджанской хурмы на турецком рынке.

Перспективы экспорта

Помимо Турции, азербайджанская хурма также экспортируется на Украину и в Белоруссию. В планах экспортёров — расширение географии поставок за счёт арабских стран и отдельных европейских рынков, сообщил Юсифов.