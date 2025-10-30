Хурма меняет курс: Россия больше не главный покупатель золотых плодов из Азербайджана

Азербайджанские производители хурмы, столкнувшись с уменьшением потребительского спроса в России, переориентировали экспортные стратегии, пишет EADaily.
Глава Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Азербайджана Гадир Юсифов отмечает, что урожай хурмы в текущем году превышает прошлогодние показатели, однако спрос в России, ключевом экспортном рынке, снизился. По мнению предпринимателя, причиной тому является ухудшение экономической конъюнктуры. Он подчёркивает, что цены на хурму в России упали на 30-40% по сравнению с прошлым годом, что является прямым следствием снижения покупательной способности населения, согласно изданию Report.
Азербайджанские экспортёры наращивают объёмы поставок в Турцию. Важным стимулом послужило недавнее торговое соглашение между двумя странами, согласно которому хурма вошла в список товаров, освобожденных от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость (НДС). Юсифов отмечает, что ранее хурма не входила в этот перечень, однако благодаря усилиям ассоциации и министерства экономики, вопрос был решён, что значительно повысило конкурентоспособность азербайджанской хурмы на турецком рынке.
Помимо Турции, азербайджанская хурма также экспортируется на Украину и в Белоруссию. В планах экспортёров — расширение географии поставок за счёт арабских стран и отдельных европейских рынков, сообщил Юсифов.
Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.