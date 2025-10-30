Золотой щит от бед? Почему так активно инвестируют в драгметалл

По данным Всемирного совета по золоту (WGC), третий квартал 2025 года ознаменовался рекордным спросом на золото в России в виде слитков и монет. Этот показатель в 9,5 тонны является максимальным с начала ведения статистики в 2014 году.

Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Золото

Общий спрос на золото в России

Суммарный спрос россиян на этот драгоценный металл за отчётный период достиг 19,6 тонны, что является самым высоким значением с четвертого квартала предыдущего года (20,6 тонны). В 2024 году жители РФ приобрели рекордный объём золота с 2013 года — 73,7 тонны в виде ювелирных изделий, слитков и монет.

Факторы, влияющие на цену золота

Традиционно золото считается активом-убежищем, способным сохранить капитал в периоды инфляции и геополитической нестабильности. С начала текущего года биржевая стоимость золота выросла более чем на 50% из-за повышенного спроса на безопасные активы, вызванного геополитической напряжённостью и неопределённостью в отношении американских импортных пошлин. После достижения рекордной отметки в $4398 за унцию 20 октября цены скорректировались.

Мировой спрос на золото

В глобальном масштабе спрос на золото, включая внебиржевой рынок, увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1313 тонн — максимального квартального значения в истории WGC. В денежном выражении спрос увеличился на 44% и достиг рекордных $146 млрд.

Основным драйвером роста цен стал инвестиционный спрос, выросший на 47% — до 537 тонн, что составило 55% от общего чистого спроса. На это повлияли геополитическая нестабильность, ослабление доллара США и "эффект упущенной выгоды" среди инвесторов, наблюдающих за ростом цен, пишет РБК.