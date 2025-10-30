Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сильные мышцы кора без тренажеров: простые упражнения для лучшей осанки и здоровья спины
Аккумулятор новый, а машина не заводится: как самостоятельно вычислить утечку тока и сэкономить
Орхидеи, живущие 20 лет: как создать идеальные условия для их долголетия
Посудомойка рядом с плитой — бомба замедленного действия: почему техника сгорает через год
Самый простой чай для похудения, который реально помогает: дешёвый, вкусный и без побочных эффектов
Забудьте про дорогой лосось: эти 5 бюджетных продуктов — кладезь Омега-3 для вашего здоровья
Эти маски будто смотрят в душу — и знают, что вы скрываете: что на самом деле покупают туристы на Бали
Хрустящая симфония: квашеная капуста раскроет свой вкус — вот как её правильно заквасить
Возвращение тех, кого не ждали: океан подарил второй шанс почти исчезнувшему виду

ПВЗ как золотая жила? Цифры, которые заставят задуматься — стоит ли начинать

1:55
Экономика

Согласно данным Центра доказательной экспертизы Института Гайдара, средняя годовая выручка владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в России составляет 900 тыс. руб.

ПВЗ Ozon и Wildberries
Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ПВЗ Ozon и Wildberries

При этом 42% владельцев зарабатывают менее 500 тыс. руб. в год, четверть — от 500 тыс. до 1 млн руб., 19% — до 2 млн руб., а 14% — более 2 млн руб.

Выручка продавцов на маркетплейсах

Специалисты отмечают, что средняя выручка продавцов на маркетплейсах (индивидуальные предприниматели и ООО) достигает 37,5 млн руб. в год, что составляет 37% их общего оборота. Годовая выручка самозанятых, продающих собственноручно изготовленные товары на интернет-площадках, составляет 880 тыс. руб.

Управление пунктами выдачи заказов

Опрос показал, что в среднем владельцы управляют двумя пунктами. У 43% опрошенных есть два-три ПВЗ, 20% управляют четырьмя и более пунктами, а 38% респондентов содержат один ПВЗ. При этом половина опрошенных планируют открыть один или два новых пункта в течение года. Аналитики считают, что к 2025 году средняя выручка одного пункта может превысить 1,5 млн руб. в год.

Развитие сети ПВЗ

Представители маркетплейсов сообщают о продолжающемся развитии сети пунктов выдачи заказов. Например, Ozon ожидает рост потока заказов через один пункт на 56% в 2025 году, а Wildberries увеличил общее количество ПВЗ более чем на 50% за 2024 год, согласно "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Осень держит оборону, но зима уже стучится в дверь — известна дата первого снега
Наука и техника
Осень держит оборону, но зима уже стучится в дверь — известна дата первого снега
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Садоводство, цветоводство
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Популярное
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС

Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.

Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Кража в Лувре обернулась рекламой века: витрина маленькой лавки в Эльзасе вызвала неслыханный ажиотаж Игорь Буккер Запотевшие окна? Старый совет с моющим средством: забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Гардероб под охраной природы: спасение от моли без вреда для ткани прячется в парке
Гардероб под охраной природы: спасение от моли без вреда для ткани прячется в парке
Последние материалы
Сильные мышцы кора без тренажеров: простые упражнения для лучшей осанки и здоровья спины
Аккумулятор новый, а машина не заводится: как самостоятельно вычислить утечку тока и сэкономить
Орхидеи, живущие 20 лет: как создать идеальные условия для их долголетия
ПВЗ как золотая жила? Цифры, которые заставят задуматься — стоит ли начинать
Посудомойка рядом с плитой — бомба замедленного действия: почему техника сгорает через год
Самый простой чай для похудения, который реально помогает: дешёвый, вкусный и без побочных эффектов
Забудьте про дорогой лосось: эти 5 бюджетных продуктов — кладезь Омега-3 для вашего здоровья
Эти маски будто смотрят в душу — и знают, что вы скрываете: что на самом деле покупают туристы на Бали
США пообещали заменить Россию в поставках энергоресурсов Китаю
Хрустящая симфония: квашеная капуста раскроет свой вкус — вот как её правильно заквасить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.