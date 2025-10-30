ПВЗ как золотая жила? Цифры, которые заставят задуматься — стоит ли начинать

Согласно данным Центра доказательной экспертизы Института Гайдара, средняя годовая выручка владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в России составляет 900 тыс. руб.

При этом 42% владельцев зарабатывают менее 500 тыс. руб. в год, четверть — от 500 тыс. до 1 млн руб., 19% — до 2 млн руб., а 14% — более 2 млн руб.

Выручка продавцов на маркетплейсах

Специалисты отмечают, что средняя выручка продавцов на маркетплейсах (индивидуальные предприниматели и ООО) достигает 37,5 млн руб. в год, что составляет 37% их общего оборота. Годовая выручка самозанятых, продающих собственноручно изготовленные товары на интернет-площадках, составляет 880 тыс. руб.

Управление пунктами выдачи заказов

Опрос показал, что в среднем владельцы управляют двумя пунктами. У 43% опрошенных есть два-три ПВЗ, 20% управляют четырьмя и более пунктами, а 38% респондентов содержат один ПВЗ. При этом половина опрошенных планируют открыть один или два новых пункта в течение года. Аналитики считают, что к 2025 году средняя выручка одного пункта может превысить 1,5 млн руб. в год.

Развитие сети ПВЗ

Представители маркетплейсов сообщают о продолжающемся развитии сети пунктов выдачи заказов. Например, Ozon ожидает рост потока заказов через один пункт на 56% в 2025 году, а Wildberries увеличил общее количество ПВЗ более чем на 50% за 2024 год, согласно "Ъ".