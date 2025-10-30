Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимний кошмар для кожи: спасаемся от сухости и трещин — без лишних усилий
Главные антиподы уюта: вещи, которые превращают кухню в музей пыли и стиля нулевых
Елена Проклова вновь выходит замуж: кто стал избранником звезды
Золотой щит от бед? Почему так активно инвестируют в драгметалл
Опасный гость из 2024 года: крошечный астероид, способный запустить цепную реакцию в космосе
Худеть, не ограничивая себя: европейский подход, который переворачивает привычное понимание диет
Вирус, который есть у 90% людей, но проявляется лишь у ослабленных: как он ждёт подходящего момента
Не тратьте время и нервы на побелку: старый дедовский трюк сработает лучше любой краски
Новый кавер: почему Жуков разрешил российской звезде перепеть свою популярную песню

США и Китай нашли общую выгоду — но для кого она обернётся катастрофой

4:47
Экономика

США и Китай вновь оказываются в центре энергетической повестки. Между двумя крупнейшими экономиками мира, как заявил глава американского министерства энергетики Крис Райт, существует огромный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в сфере поставок энергоресурсов. Его слова прозвучали в интервью Bloomberg TV, где он подробно объяснил, почему энергетическое партнерство между Вашингтоном и Пекином может стать ключевым фактором стабильности мирового рынка.

Китай и США
Фото: commons.wikimedia.org by Sgt. Mikki Sprenkle, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Китай и США

"Китай является крупнейшим, причем с большим отрывом, импортером нефти и газа, Соединенные Штаты же представляют собой крупнейшего экспортера природного газа и страну с самой крупной с большим отрывом нефтедобычей. Так что существует очень много пространства для взаимовыгодных сделок между США и Китаем", — сказал глава министерства энергетики Крис Райт.

Энергетическая взаимозависимость двух держав

Сегодня Китай нуждается в стабильных поставках топлива, чтобы поддерживать свою промышленность и рост экономики. США же, напротив, обладают значительными избыточными объемами энергоресурсов и заинтересованы в расширении рынков сбыта. Сочетание этих интересов создает основу для партнерства, способного смягчить мировые энергетические колебания.

По оценкам аналитиков, объем китайского импорта нефти уже превышает 12 миллионов баррелей в сутки, и спрос продолжает расти. В то время как Соединённые Штаты удерживают позиции крупнейшего экспортёра СПГ, обеспечивая поставки в Европу, Южную Корею и Японию. Расширение сотрудничества с КНР могло бы стать логичным продолжением этой стратегии.

Возможности и риски энергетического сближения

Американская сторона видит в таком сотрудничестве не только экономические выгоды, но и политический инструмент — возможность влиять на распределение энергетических потоков в Азии. В свою очередь, Китай заинтересован в диверсификации поставок и снижении зависимости от ближневосточной нефти и российского сырья.

"Если бы КНР приняла решение сократить закупки российской нефти, США могли бы заместить эти объемы с сохранением баланса на мировом рынке", — отметил Крис Райт.

Подобная замена могла бы стать шагом к стабилизации цен и снижению геополитических рисков, особенно на фоне периодических санкционных ограничений и торговых споров.

А что если Китай и США объединят усилия

В случае полноценного сотрудничества двух держав возможно создание крупнейшего в истории энергетического альянса, способного регулировать глобальные цены и перераспределять потоки ресурсов. Это также могло бы снизить зависимость Европы от ближневосточной нефти и уменьшить роль спекуляций на рынке.

Однако эксперты предупреждают: любые соглашения между США и Китаем неизбежно будут иметь политическую подоплеку. С одной стороны — Вашингтон стремится укрепить влияние в Индо-Тихоокеанском регионе, с другой — Пекин не желает терять самостоятельность в энергетической политике.

Плюсы и минусы энергетического партнерства

Плюсы Минусы
Снижение мировых цен на энергоносители Зависимость Китая от американских поставок
Укрепление энергетической стабильности Возможное давление США на условия контрактов
Рост инвестиций и рабочих мест Политические риски при смене администрации
Развитие технологий и НИОКР Сложность урегулирования тарифных споров

Исторический контекст

Отношения США и Китая в энергетике развиваются не первый год. Еще в начале 2000-х Вашингтон активно продавал технологии по переработке СПГ и углеводородов китайским корпорациям. После подписания Парижского соглашения о климате страны начали диалог о переходе к низкоуглеродной экономике.

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что Пекин согласился покупать американские энергоносители, включая нефть и газ с Аляски. Эти планы не были реализованы в полном объеме, однако они заложили основу для нового этапа переговоров.

Мифы и правда

  • Миф: США и Китай — конкуренты, поэтому энергетическое сотрудничество невозможно.
    Правда: Экономическая взаимозависимость и масштаб потребления делают партнерство неизбежным.

  • Миф: Китай полностью зависит от российской нефти.
    Правда: Россия — один из ключевых поставщиков, но доля США, Саудовской Аравии и Африки в импорте тоже растет.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Наука и техника
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Газ
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Домашние животные
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Популярное
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС

Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.

Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Кража в Лувре обернулась рекламой века: витрина маленькой лавки в Эльзасе вызвала неслыханный ажиотаж Игорь Буккер Запотевшие окна? Старый совет с моющим средством: забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Последние материалы
Колыма хранит тайну древних морей: генетики расшифровали историю арктических рыб
Хурма меняет курс: Россия больше не главный покупатель золотых плодов из Азербайджана
Забудьте о растекшемся макияже: сделайте полуприкрытые веки вашим преимуществом
Забыли, зачем открыли холодильник? Память — как мышца: тренируй, и мозг перестанет подводить
Меньше дел, больше блеска: голливудская уборка спасает уставших от бесконечного быта
США и Китай нашли общую выгоду — но для кого она обернётся катастрофой
Забудьте про унылые обеды: франкфуртский суп — просто и сытно
Пыль побеждает даже после мойки: главный враг чистого салона оказался не дорога
Как управлять ростом растений, будто у вас пульт в руках: советы, которые работают
Володя удивил: Мария Погребняк перечислила достижения своего годовалого сына
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.