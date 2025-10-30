США и Китай нашли общую выгоду — но для кого она обернётся катастрофой

США и Китай вновь оказываются в центре энергетической повестки. Между двумя крупнейшими экономиками мира, как заявил глава американского министерства энергетики Крис Райт, существует огромный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в сфере поставок энергоресурсов. Его слова прозвучали в интервью Bloomberg TV, где он подробно объяснил, почему энергетическое партнерство между Вашингтоном и Пекином может стать ключевым фактором стабильности мирового рынка.
"Китай является крупнейшим, причем с большим отрывом, импортером нефти и газа, Соединенные Штаты же представляют собой крупнейшего экспортера природного газа и страну с самой крупной с большим отрывом нефтедобычей. Так что существует очень много пространства для взаимовыгодных сделок между США и Китаем", — сказал глава министерства энергетики Крис Райт.
Сегодня Китай нуждается в стабильных поставках топлива, чтобы поддерживать свою промышленность и рост экономики. США же, напротив, обладают значительными избыточными объемами энергоресурсов и заинтересованы в расширении рынков сбыта. Сочетание этих интересов создает основу для партнерства, способного смягчить мировые энергетические колебания.
По оценкам аналитиков, объем китайского импорта нефти уже превышает 12 миллионов баррелей в сутки, и спрос продолжает расти. В то время как Соединённые Штаты удерживают позиции крупнейшего экспортёра СПГ, обеспечивая поставки в Европу, Южную Корею и Японию. Расширение сотрудничества с КНР могло бы стать логичным продолжением этой стратегии.
Американская сторона видит в таком сотрудничестве не только экономические выгоды, но и политический инструмент — возможность влиять на распределение энергетических потоков в Азии. В свою очередь, Китай заинтересован в диверсификации поставок и снижении зависимости от ближневосточной нефти и российского сырья.
"Если бы КНР приняла решение сократить закупки российской нефти, США могли бы заместить эти объемы с сохранением баланса на мировом рынке", — отметил Крис Райт.
Подобная замена могла бы стать шагом к стабилизации цен и снижению геополитических рисков, особенно на фоне периодических санкционных ограничений и торговых споров.
В случае полноценного сотрудничества двух держав возможно создание крупнейшего в истории энергетического альянса, способного регулировать глобальные цены и перераспределять потоки ресурсов. Это также могло бы снизить зависимость Европы от ближневосточной нефти и уменьшить роль спекуляций на рынке.
Однако эксперты предупреждают: любые соглашения между США и Китаем неизбежно будут иметь политическую подоплеку. С одной стороны — Вашингтон стремится укрепить влияние в Индо-Тихоокеанском регионе, с другой — Пекин не желает терять самостоятельность в энергетической политике.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение мировых цен на энергоносители
|Зависимость Китая от американских поставок
|Укрепление энергетической стабильности
|Возможное давление США на условия контрактов
|Рост инвестиций и рабочих мест
|Политические риски при смене администрации
|Развитие технологий и НИОКР
|Сложность урегулирования тарифных споров
Отношения США и Китая в энергетике развиваются не первый год. Еще в начале 2000-х Вашингтон активно продавал технологии по переработке СПГ и углеводородов китайским корпорациям. После подписания Парижского соглашения о климате страны начали диалог о переходе к низкоуглеродной экономике.
Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что Пекин согласился покупать американские энергоносители, включая нефть и газ с Аляски. Эти планы не были реализованы в полном объеме, однако они заложили основу для нового этапа переговоров.
Миф: США и Китай — конкуренты, поэтому энергетическое сотрудничество невозможно.
Правда: Экономическая взаимозависимость и масштаб потребления делают партнерство неизбежным.
Миф: Китай полностью зависит от российской нефти.
Правда: Россия — один из ключевых поставщиков, но доля США, Саудовской Аравии и Африки в импорте тоже растет.
