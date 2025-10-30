Низкая безработица — победа или бомба замедленного действия? Глава ЦБ объяснила, в чём минус высоких зарплат

По заявлению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной на пленарном заседании Госдумы, низкая безработица уже привела к дефициту кадров. Она отметила, что каждая рабочая рука на вес золота, но это также означает, что дефицит кадров стал острой проблемой.

Рост зарплат и производительность труда

Набиуллина также указала на то, что сильная конкуренция между компаниями за работников вызывает рост зарплат, который опережает рост производительности труда. Это, в свою очередь, ведёт к инфляции и обесцениванию зарплат.

Признаки смягчения ситуации

Глава Центробанка добавила, что появились первые обнадёживающие признаки улучшения на рынке труда, хотя они и остаются на начальной стадии.

Статистика безработицы

По данным Росстата, уровень безработицы в России в августе 2025 года составил 2,1%, что является новым историческим минимумом. Численность рабочей силы достигла 76,5 миллиона, из которых 75 миллионов были заняты экономической деятельностью, а 1,6 миллиона признаны безработными.

Прогнозы на будущее

Уровень безработицы оставался на уровне 2,2% в течение трёх месяцев, а прогнозы Минэкономразвития предполагают, что в 2025 году он составит 2,3%, в 2026 году — 2,6%, и снизится до 2,5% и 2,3% в 2027 и 2028 годах соответственно. Экономисты, опрошенные Банком России, также ожидают, что среднее значение безработицы в этом году составит 2,3%, увеличится до 2,5% в 2026 году и достигнет 3% в 2028 году, пишет РБК.