Низкая безработица — победа или бомба замедленного действия? Глава ЦБ объяснила, в чём минус высоких зарплат

По заявлению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной на пленарном заседании Госдумы, низкая безработица уже привела к дефициту кадров. Она отметила, что каждая рабочая рука на вес золота, но это также означает, что дефицит кадров стал острой проблемой.
Набиуллина также указала на то, что сильная конкуренция между компаниями за работников вызывает рост зарплат, который опережает рост производительности труда. Это, в свою очередь, ведёт к инфляции и обесцениванию зарплат.
Глава Центробанка добавила, что появились первые обнадёживающие признаки улучшения на рынке труда, хотя они и остаются на начальной стадии.
По данным Росстата, уровень безработицы в России в августе 2025 года составил 2,1%, что является новым историческим минимумом. Численность рабочей силы достигла 76,5 миллиона, из которых 75 миллионов были заняты экономической деятельностью, а 1,6 миллиона признаны безработными.
Уровень безработицы оставался на уровне 2,2% в течение трёх месяцев, а прогнозы Минэкономразвития предполагают, что в 2025 году он составит 2,3%, в 2026 году — 2,6%, и снизится до 2,5% и 2,3% в 2027 и 2028 годах соответственно. Экономисты, опрошенные Банком России, также ожидают, что среднее значение безработицы в этом году составит 2,3%, увеличится до 2,5% в 2026 году и достигнет 3% в 2028 году, пишет РБК.
Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.