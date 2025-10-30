Топ-5 профессий, которые будут на вес золота в России: где искать работу мечты

Президент Корпорации агентств кадровых решений Business Connection Ильгиз Валинуров уверен: международное сотрудничество, кибербезопасность и индустрия здоровья останутся ключевыми направлениями для будущих профессионалов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Инженер чертит схему

Укрепление международного сотрудничества

В интервью MosTimes Валинуров отметил, что, несмотря на внешние ограничения и санкции, международное сотрудничество будет только усиливаться. Позиции России в азиатском регионе становятся крепче, что открывает новые возможности для специалистов в области международных коммуникаций.

Изменения в IT-сфере

Эксперт также упомянул, что профессии в IT-сфере сохраняют спрос, но теряют статус элитных. Теперь они становятся более рутинными и частью обычной рабочей деятельности.

Рост потребности в специалистах промышленного профиля

По его мнению, в России возрастет потребность в специалистах промышленности на разных уровнях — от рабочих до топ-менеджеров.

Развитие профессий, связанных с личностью и здоровьем

Также Валинуров подчеркнул, что тренды на профессии, занимающиеся развитием личности, психологией и здоровьем, будут усиливаться. Люди все больше начинают обращать внимание на здоровье и долголетие.

Перспективы кибербезопасности

Еще одной многообещающей областью для будущих профессий является кибербезопасность. Это направление станет все более важным в условиях современного мира