Топ-5 профессий, которые будут на вес золота в России: где искать работу мечты

Президент Корпорации агентств кадровых решений Business Connection Ильгиз Валинуров уверен: международное сотрудничество, кибербезопасность и индустрия здоровья останутся ключевыми направлениями для будущих профессионалов.
В интервью MosTimes Валинуров отметил, что, несмотря на внешние ограничения и санкции, международное сотрудничество будет только усиливаться. Позиции России в азиатском регионе становятся крепче, что открывает новые возможности для специалистов в области международных коммуникаций.
Эксперт также упомянул, что профессии в IT-сфере сохраняют спрос, но теряют статус элитных. Теперь они становятся более рутинными и частью обычной рабочей деятельности.
По его мнению, в России возрастет потребность в специалистах промышленности на разных уровнях — от рабочих до топ-менеджеров.
Также Валинуров подчеркнул, что тренды на профессии, занимающиеся развитием личности, психологией и здоровьем, будут усиливаться. Люди все больше начинают обращать внимание на здоровье и долголетие.
Еще одной многообещающей областью для будущих профессий является кибербезопасность. Это направление станет все более важным в условиях современного мира
