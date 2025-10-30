"Лукойл" принял предложение от трейдера Gunvor о покупке зарубежных активов компании LUKOIL International GmbH. Новость подтверждена российской компанией.
Экономист Михаил Беляев объяснил, что для крупной компании, как "Лукойл", зарубежные подразделения в условиях санкций стали не источником прибыли, а скорее источником проблем. Санкции осложняют поставки нефти и финансовые расчёты, что делает их потенциально убыточными. Поэтому, по мнению экономиста, своевременная продажа таких активов — разумный шаг, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Беляев отметил, что теперь компании стоит продумать, куда направить вырученную сумму с продажи, чтобы не повредить своим интересам. Российская экономика также может пережить незначительные изменения, поскольку эти зарубежные активы ранее приносили часть налоговых поступлений в бюджет.
Если подразделения исчезнут, это может немного снизить налоговые поступления от "Лукойла" в бюджет. Тем не менее, экономист считает, что "Лукойл" найдёт способы реинвестировать деньги, полученные от продажи.
Экономист подчеркивает, что "Лукойл" столкнётся с новыми вызовами, но у него всё ещё есть шансы на восстановление. Россия продолжает пользоваться спросом на свою продукцию в разных частях мира. Таким образом, компания вероятно использует средства от продажи для продвижения своих возможностей на международной арене.
Для российской экономики эта сделка носит нейтральный характер, а "Лукойл" сталкивается с вызовами, которые могут привести к новым возможностям и росту.
