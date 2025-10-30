Лукойл избавляется от балласта? Что стоит за продажей зарубежных активов

"Лукойл" принял предложение от трейдера Gunvor о покупке зарубежных активов компании LUKOIL International GmbH. Новость подтверждена российской компанией.

Фото: commons.wikimedia.org by zonemars, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лукойл

Значение для "Лукойла"

Экономист Михаил Беляев объяснил, что для крупной компании, как "Лукойл", зарубежные подразделения в условиях санкций стали не источником прибыли, а скорее источником проблем. Санкции осложняют поставки нефти и финансовые расчёты, что делает их потенциально убыточными. Поэтому, по мнению экономиста, своевременная продажа таких активов — разумный шаг, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Направление инвестиций

Беляев отметил, что теперь компании стоит продумать, куда направить вырученную сумму с продажи, чтобы не повредить своим интересам. Российская экономика также может пережить незначительные изменения, поскольку эти зарубежные активы ранее приносили часть налоговых поступлений в бюджет.

Влияние на налоговые поступления

Если подразделения исчезнут, это может немного снизить налоговые поступления от "Лукойла" в бюджет. Тем не менее, экономист считает, что "Лукойл" найдёт способы реинвестировать деньги, полученные от продажи.

Поиск новых возможностей

Экономист подчеркивает, что "Лукойл" столкнётся с новыми вызовами, но у него всё ещё есть шансы на восстановление. Россия продолжает пользоваться спросом на свою продукцию в разных частях мира. Таким образом, компания вероятно использует средства от продажи для продвижения своих возможностей на международной арене.

Для российской экономики эта сделка носит нейтральный характер, а "Лукойл" сталкивается с вызовами, которые могут привести к новым возможностям и росту.