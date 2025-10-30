Интеллект искусственный — прибыль настоящая: инвесторы учатся доверять холодному расчёту

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:32
Экономика

Искусственный интеллект всё активнее проникает в мир личных инвестиций, помогая частным инвесторам анализировать данные, формировать портфели и принимать решения. Для многих россиян цифровые технологии становятся не просто инструментом, а полноценным финансовым партнёром.

Рынок падает
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рынок падает

Как ИИ помогает принимать решения

По данным исследования финансового маркетплейса "Выберу.ру" и ГК IT Smart Finance, проведённого осенью 2025 года, 33% частных инвесторов в России использовали искусственный интеллект при создании инвестиционной стратегии. Год назад таких было всего 19%.

"43% опрошенных рассматривают ИИ исключительно как источник поддержки, не отказываясь от окончательного ручного контроля за решениями", — говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру" и ГК IT Smart Finance, опубликованном ТАСС.

По результатам опроса, примерно каждый третий инвестор применяет ИИ для анализа и сбора информации по активам, а каждый пятый — делегирует алгоритмам подбор ценных бумаг. Эти цифры подтверждены материалами агентства ТАСС.

Почему инвесторы переходят на цифровые инструменты

ИИ позволяет анализировать рыночные тенденции, оценивать риски и подбирать оптимальные стратегии с учётом личных целей. Технология убирает человеческий фактор: эмоции, импульсивность и усталость.

По данным Московской биржи, 60% частных инвесторов в России готовы доверить ИИ управление своими средствами, если алгоритмы будут прозрачны и подконтрольны регулятору.

"Большинство инвесторов России оказались готовы доверить ИИ управление деньгами", — говорится в исследовании Московской биржи.

Как меняются подходы

Параметр 2024 год 2025 год
Использование ИИ при формировании портфеля 19% 33%
Использование ИИ как инструмента поддержки 43%
Готовность доверить ИИ управление средствами 60%
Опора на мнение экспертов ~40% ~75%
Самостоятельный анализ ~23% ~18%

Цифры показывают: всё меньше людей полагаются на собственные выводы или советы знакомых, предпочитая опираться на экспертов и технологии.

Как работает ИИ для инвестиций

Современные брокерские платформы, включая Тинькофф Инвестиции, СберИнвест, Финам и другие, внедряют интеллектуальные алгоритмы. Эти системы оценивают рынок, предлагают диверсификацию и автоматически выдают рекомендации.

Как начать использовать ИИ

  • Выберите платформу с лицензией Банка России и встроенным ИИ-анализом.
  • Укажите цели и уровень риска.
  • Подключите автоматические рекомендации по активам.
  • Проверяйте результаты и корректируйте стратегию вручную.
  • Пересматривайте портфель не реже раза в квартал.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полное доверие алгоритмам.
    Последствие: потеря контроля и возможные убытки.
    Альтернатива: совмещайте технологии с консультацией аналитиков.

  • Ошибка: игнорирование изменений на рынке.
    Последствие: устаревшая стратегия и упущенная прибыль.
    Альтернатива: следите за уведомлениями и обновлениями в приложениях.

  • Ошибка: использование несертифицированных сервисов.
    Последствие: риск недостоверных данных и мошенничества.
    Альтернатива: выбирайте лицензированные платформы.

А что если ИИ ошибается

Алгоритмы обучаются на исторических данных, поэтому в условиях нестабильности рынка могут ошибаться. При неожиданных событиях, например геополитических кризисах, искусственный интеллект может не учесть человеческие и эмоциональные факторы.

Плюсы и минусы ИИ в инвестициях

Плюсы Минусы
Быстрая обработка данных и прогнозов Ошибки при нестандартных ситуациях
Отсутствие эмоциональных решений Не учитывает контекст и психологию рынка
Индивидуальные рекомендации Требует ручного контроля
Удобство для новичков Возможны утечки данных

Альтернативные направления инвестирования

Исследование "Выберу.ру" также отмечает рост интереса к прямым инвестициям и цифровым финансовым активам. Если в 2024 году лишь 7% инвесторов рассматривали ЦФА, то в 2025-м их доля достигла 14%.

Растёт и интерес к краудлендингу: доля пользователей, готовых инвестировать через такие платформы, увеличилась с 19% до 36%.

"В этом году вырос интерес к альтернативным инвестиционным инструментам", — говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру" и ГК IT Smart Finance.

FAQ

Как выбрать платформу с ИИ

Проверяйте наличие лицензии Банка России, прозрачность алгоритмов и отзывы пользователей.

Сколько стоит использование ИИ в инвестициях

Базовые функции обычно бесплатны, но продвинутые инструменты стоят от 500 до 1500 рублей в месяц.

Можно ли полностью доверить управление ИИ

Нет. Алгоритмы помогают анализировать рынок, но окончательные решения остаются за инвестором.

Мифы и правда

  • Миф: ИИ всегда приносит прибыль.
    Правда: алгоритмы минимизируют риски, но не гарантируют результат.
  • Миф: ИИ подходит только профессионалам.
    Правда: современные платформы рассчитаны на начинающих инвесторов.
  • Миф: человек не нужен при принятии решений.
    Правда: только человек может оценить контекст и личные цели.

Три интересных факта

  1. Первые робоэдвайзеры появились в США в 2010-х и показали доходность выше средней по S&P 500.

  2. В России первые лицензированные робоэдвайзеры запущены в 2018 году компаниями "Сбербанк" и "Финам".

  3. По оценке Московской биржи, к 2030 году объём инвестиций с применением ИИ может превысить 1 трлн рублей.

Исторический контекст

  • В 1950-х годах появились первые идеи машинного анализа данных в финансах.
  • В 1980-х были разработаны системы автоматической биржевой торговли.
  • В 2010-х финтех-компании начали массово внедрять ИИ в инвестиционные сервисы.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
