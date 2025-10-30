Интеллект искусственный — прибыль настоящая: инвесторы учатся доверять холодному расчёту

Искусственный интеллект всё активнее проникает в мир личных инвестиций, помогая частным инвесторам анализировать данные, формировать портфели и принимать решения. Для многих россиян цифровые технологии становятся не просто инструментом, а полноценным финансовым партнёром.
По данным исследования финансового маркетплейса "Выберу.ру" и ГК IT Smart Finance, проведённого осенью 2025 года, 33% частных инвесторов в России использовали искусственный интеллект при создании инвестиционной стратегии. Год назад таких было всего 19%.
"43% опрошенных рассматривают ИИ исключительно как источник поддержки, не отказываясь от окончательного ручного контроля за решениями", — говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру" и ГК IT Smart Finance, опубликованном ТАСС.
По результатам опроса, примерно каждый третий инвестор применяет ИИ для анализа и сбора информации по активам, а каждый пятый — делегирует алгоритмам подбор ценных бумаг. Эти цифры подтверждены материалами агентства ТАСС.
ИИ позволяет анализировать рыночные тенденции, оценивать риски и подбирать оптимальные стратегии с учётом личных целей. Технология убирает человеческий фактор: эмоции, импульсивность и усталость.
По данным Московской биржи, 60% частных инвесторов в России готовы доверить ИИ управление своими средствами, если алгоритмы будут прозрачны и подконтрольны регулятору.
"Большинство инвесторов России оказались готовы доверить ИИ управление деньгами", — говорится в исследовании Московской биржи.
|Параметр
|2024 год
|2025 год
|Использование ИИ при формировании портфеля
|19%
|33%
|Использование ИИ как инструмента поддержки
|—
|43%
|Готовность доверить ИИ управление средствами
|—
|60%
|Опора на мнение экспертов
|~40%
|~75%
|Самостоятельный анализ
|~23%
|~18%
Цифры показывают: всё меньше людей полагаются на собственные выводы или советы знакомых, предпочитая опираться на экспертов и технологии.
Современные брокерские платформы, включая Тинькофф Инвестиции, СберИнвест, Финам и другие, внедряют интеллектуальные алгоритмы. Эти системы оценивают рынок, предлагают диверсификацию и автоматически выдают рекомендации.
Ошибка: полное доверие алгоритмам.
Последствие: потеря контроля и возможные убытки.
Альтернатива: совмещайте технологии с консультацией аналитиков.
Ошибка: игнорирование изменений на рынке.
Последствие: устаревшая стратегия и упущенная прибыль.
Альтернатива: следите за уведомлениями и обновлениями в приложениях.
Ошибка: использование несертифицированных сервисов.
Последствие: риск недостоверных данных и мошенничества.
Альтернатива: выбирайте лицензированные платформы.
Алгоритмы обучаются на исторических данных, поэтому в условиях нестабильности рынка могут ошибаться. При неожиданных событиях, например геополитических кризисах, искусственный интеллект может не учесть человеческие и эмоциональные факторы.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрая обработка данных и прогнозов
|Ошибки при нестандартных ситуациях
|Отсутствие эмоциональных решений
|Не учитывает контекст и психологию рынка
|Индивидуальные рекомендации
|Требует ручного контроля
|Удобство для новичков
|Возможны утечки данных
Исследование "Выберу.ру" также отмечает рост интереса к прямым инвестициям и цифровым финансовым активам. Если в 2024 году лишь 7% инвесторов рассматривали ЦФА, то в 2025-м их доля достигла 14%.
Растёт и интерес к краудлендингу: доля пользователей, готовых инвестировать через такие платформы, увеличилась с 19% до 36%.
"В этом году вырос интерес к альтернативным инвестиционным инструментам", — говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру" и ГК IT Smart Finance.
Проверяйте наличие лицензии Банка России, прозрачность алгоритмов и отзывы пользователей.
Базовые функции обычно бесплатны, но продвинутые инструменты стоят от 500 до 1500 рублей в месяц.
Нет. Алгоритмы помогают анализировать рынок, но окончательные решения остаются за инвестором.
Первые робоэдвайзеры появились в США в 2010-х и показали доходность выше средней по S&P 500.
В России первые лицензированные робоэдвайзеры запущены в 2018 году компаниями "Сбербанк" и "Финам".
По оценке Московской биржи, к 2030 году объём инвестиций с применением ИИ может превысить 1 трлн рублей.
