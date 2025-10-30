Россияне устали сидеть за мониторами: треть мечтает о работе, где пахнет деревом и глиной

Все больше офисных сотрудников в России задумываются о том, чтобы сменить привычную работу за компьютером на занятие ручным трудом. Исследование сети смарт-офисов SOK и учебных пространств "Эколь" показало, что треть работников готовы рассматривать такую альтернативу, если она принесёт стабильный доход и позволит реализовать себя в новом направлении.
Согласно опросу, 31,7% офисных сотрудников признались, что хотели бы попробовать силы в профессиях, связанных с ручным трудом. Ещё 23% хотя бы раз задумывались об этом, а 9% уже серьёзно планируют перемены.
Наиболее часто желание сменить род деятельности выражают представители медицины (23%), госслужащие (19%), специалисты IT-сферы (15%) и работники медиа, рекламы и PR (11%).
"17% офисных сотрудников готовы сменить офис на ручной труд, если у них будет гарантированный доход от 100 тысяч рублей", — говорится в исследовании SOK и "Эколь".
Для четверти опрошенных минимально приемлемый заработок на старте составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Ещё 18% респондентов рассматривают ручной труд как подработку, если он принесёт около 50 тысяч рублей в месяц, как сообщает сайт Москва 24.
Несмотря на интерес к ремесленным профессиям, большинство пока остаются на привычных местах. Главные причины — финансовые сложности (52%) и страх потерять текущую должность (39%).
Также многим импонируют преимущества офисной работы:
Ручной труд для большинства ассоциируется с конкретным результатом и творческим удовлетворением. По данным исследования, россияне чаще всего выбирают:
Таким образом, большинство интересуются деятельностью, в которой можно создавать что-то своими руками и видеть результат.
|Критерий
|Офисная работа
|Ручной труд
|Доход
|стабильный, фиксированный
|зависит от заказов и навыков
|График
|установленный
|гибкий
|Среда
|комфорт, техника, коллектив
|физическая активность, индивидуальность
|Уровень стресса
|высокий из-за дедлайнов
|умеренный, но требует концентрации
|Самореализация
|ограничена рамками задач
|проявляется через результат
Ошибка: уходить из офиса без финансовой подушки.
Последствие: нестабильный доход и стресс.
Альтернатива: совмещать два направления на первых этапах.
Ошибка: выбирать модное ремесло без интереса.
Последствие: быстрое выгорание.
Альтернатива: искать дело, приносящее удовольствие.
Ошибка: полагать, что ручной труд не требует обучения.
Последствие: низкое качество работы.
Альтернатива: пройти базовые курсы или стажировку.
Такой вариант выбирают всё больше людей, особенно в крупных городах. Подработка мастером маникюра, флористом, керамистом или кондитером позволяет не бросать основную работу, но при этом получать дополнительный доход. Для этого достаточно пройти обучение в онлайн-школах или центрах, подобных "Эколь", и развивать собственное направление постепенно.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность самореализации
|Нестабильный доход на старте
|Творческий процесс
|Необходимость обучения
|Гибкий график
|Физическая нагрузка
|Перспектива собственного дела
|Риски сезонности
В советское время профессии мастеров — слесарей, портных, плотников — считались основой экономики и имели высокий статус. В 1990-х приоритет сместился в сторону офисных специальностей. Сегодня наблюдается обратная тенденция: ручной труд возвращается как символ устойчивости и творческого подхода к жизни.
