Россияне устали сидеть за мониторами: треть мечтает о работе, где пахнет деревом и глиной

Все больше офисных сотрудников в России задумываются о том, чтобы сменить привычную работу за компьютером на занятие ручным трудом. Исследование сети смарт-офисов SOK и учебных пространств "Эколь" показало, что треть работников готовы рассматривать такую альтернативу, если она принесёт стабильный доход и позволит реализовать себя в новом направлении.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Гончарное дело

Кто готов уйти из офиса

Согласно опросу, 31,7% офисных сотрудников признались, что хотели бы попробовать силы в профессиях, связанных с ручным трудом. Ещё 23% хотя бы раз задумывались об этом, а 9% уже серьёзно планируют перемены.

Наиболее часто желание сменить род деятельности выражают представители медицины (23%), госслужащие (19%), специалисты IT-сферы (15%) и работники медиа, рекламы и PR (11%).

"17% офисных сотрудников готовы сменить офис на ручной труд, если у них будет гарантированный доход от 100 тысяч рублей", — говорится в исследовании SOK и "Эколь".

Для четверти опрошенных минимально приемлемый заработок на старте составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Ещё 18% респондентов рассматривают ручной труд как подработку, если он принесёт около 50 тысяч рублей в месяц, как сообщает сайт Москва 24.

Почему не решаются на перемены

Несмотря на интерес к ремесленным профессиям, большинство пока остаются на привычных местах. Главные причины — финансовые сложности (52%) и страх потерять текущую должность (39%).

Также многим импонируют преимущества офисной работы:

комфортное рабочее пространство: 48%;

престиж компании: 33%;

стабильное расписание и чёткие задачи: 23%.

Чем хотят заниматься бывшие офисные работники

Ручной труд для большинства ассоциируется с конкретным результатом и творческим удовлетворением. По данным исследования, россияне чаще всего выбирают:

работу с глиняной посудой: 16%;

сферу красоты, кулинарное направление и столярное дело: по 15%;

ремонт автомобилей: 14%.

Таким образом, большинство интересуются деятельностью, в которой можно создавать что-то своими руками и видеть результат.

Офис vs ручной труд

Критерий Офисная работа Ручной труд Доход стабильный, фиксированный зависит от заказов и навыков График установленный гибкий Среда комфорт, техника, коллектив физическая активность, индивидуальность Уровень стресса высокий из-за дедлайнов умеренный, но требует концентрации Самореализация ограничена рамками задач проявляется через результат

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: уходить из офиса без финансовой подушки.

Последствие: нестабильный доход и стресс.

Альтернатива: совмещать два направления на первых этапах.

Ошибка: выбирать модное ремесло без интереса.

Последствие: быстрое выгорание.

Альтернатива: искать дело, приносящее удовольствие.

Ошибка: полагать, что ручной труд не требует обучения.

Последствие: низкое качество работы.

Альтернатива: пройти базовые курсы или стажировку.

А что если рассматривать ремесло как подработку

Такой вариант выбирают всё больше людей, особенно в крупных городах. Подработка мастером маникюра, флористом, керамистом или кондитером позволяет не бросать основную работу, но при этом получать дополнительный доход. Для этого достаточно пройти обучение в онлайн-школах или центрах, подобных "Эколь", и развивать собственное направление постепенно.

Плюсы и минусы перехода на ручной труд

Плюсы Минусы Возможность самореализации Нестабильный доход на старте Творческий процесс Необходимость обучения Гибкий график Физическая нагрузка Перспектива собственного дела Риски сезонности

Советы шаг за шагом

Определите сферу, которая вам действительно интересна.

Изучите спрос на рынке и примерный доход мастеров.

Пройдите курсы или мастер-класс.

Начните с небольших заказов или хобби-проектов.

Создайте портфолио и откройте страницу в соцсетях.

Переходите на новую деятельность постепенно, без резких шагов.

Мифы и правда

Миф: ручной труд — удел тех, кто не смог реализоваться в профессии.

Правда: многие выбирают ремесло осознанно ради творчества и свободы.

ручной труд — удел тех, кто не смог реализоваться в профессии. многие выбирают ремесло осознанно ради творчества и свободы. Миф: работать руками — значит зарабатывать меньше.

Правда: опытные мастера получают не меньше офисных специалистов.

работать руками — значит зарабатывать меньше. опытные мастера получают не меньше офисных специалистов. Миф: переучиваться поздно.

Правда: современные школы предлагают программы для любого возраста.

Исторический контекст

В советское время профессии мастеров — слесарей, портных, плотников — считались основой экономики и имели высокий статус. В 1990-х приоритет сместился в сторону офисных специальностей. Сегодня наблюдается обратная тенденция: ручной труд возвращается как символ устойчивости и творческого подхода к жизни.

Три интересных факта

По данным SuperJob, количество россиян, сменивших офис на ремесло, выросло на 12% за последние три года.

Самыми быстрорастущими направлениями считаются бьюти-сфера и кулинария.

В Европе до 40% фрилансеров заняты ручным трудом и ремёслами.