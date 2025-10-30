Россияне устали сидеть за мониторами: треть мечтает о работе, где пахнет деревом и глиной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Все больше офисных сотрудников в России задумываются о том, чтобы сменить привычную работу за компьютером на занятие ручным трудом. Исследование сети смарт-офисов SOK и учебных пространств "Эколь" показало, что треть работников готовы рассматривать такую альтернативу, если она принесёт стабильный доход и позволит реализовать себя в новом направлении.

Гончарное дело
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Гончарное дело

Кто готов уйти из офиса

Согласно опросу, 31,7% офисных сотрудников признались, что хотели бы попробовать силы в профессиях, связанных с ручным трудом. Ещё 23% хотя бы раз задумывались об этом, а 9% уже серьёзно планируют перемены.

Наиболее часто желание сменить род деятельности выражают представители медицины (23%), госслужащие (19%), специалисты IT-сферы (15%) и работники медиа, рекламы и PR (11%).

"17% офисных сотрудников готовы сменить офис на ручной труд, если у них будет гарантированный доход от 100 тысяч рублей", — говорится в исследовании SOK и "Эколь".

Для четверти опрошенных минимально приемлемый заработок на старте составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Ещё 18% респондентов рассматривают ручной труд как подработку, если он принесёт около 50 тысяч рублей в месяц, как сообщает сайт Москва 24.

Почему не решаются на перемены

Несмотря на интерес к ремесленным профессиям, большинство пока остаются на привычных местах. Главные причины — финансовые сложности (52%) и страх потерять текущую должность (39%).

Также многим импонируют преимущества офисной работы:

  • комфортное рабочее пространство: 48%;
  • престиж компании: 33%;
  • стабильное расписание и чёткие задачи: 23%.

Чем хотят заниматься бывшие офисные работники

Ручной труд для большинства ассоциируется с конкретным результатом и творческим удовлетворением. По данным исследования, россияне чаще всего выбирают:

  • работу с глиняной посудой: 16%;
  • сферу красоты, кулинарное направление и столярное дело: по 15%;
  • ремонт автомобилей: 14%.

Таким образом, большинство интересуются деятельностью, в которой можно создавать что-то своими руками и видеть результат.

Офис vs ручной труд

Критерий Офисная работа Ручной труд
Доход стабильный, фиксированный зависит от заказов и навыков
График установленный гибкий
Среда комфорт, техника, коллектив физическая активность, индивидуальность
Уровень стресса высокий из-за дедлайнов умеренный, но требует концентрации
Самореализация ограничена рамками задач проявляется через результат

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: уходить из офиса без финансовой подушки.
    Последствие: нестабильный доход и стресс.
    Альтернатива: совмещать два направления на первых этапах.

  • Ошибка: выбирать модное ремесло без интереса.
    Последствие: быстрое выгорание.
    Альтернатива: искать дело, приносящее удовольствие.

  • Ошибка: полагать, что ручной труд не требует обучения.
    Последствие: низкое качество работы.
    Альтернатива: пройти базовые курсы или стажировку.

А что если рассматривать ремесло как подработку

Такой вариант выбирают всё больше людей, особенно в крупных городах. Подработка мастером маникюра, флористом, керамистом или кондитером позволяет не бросать основную работу, но при этом получать дополнительный доход. Для этого достаточно пройти обучение в онлайн-школах или центрах, подобных "Эколь", и развивать собственное направление постепенно.

Плюсы и минусы перехода на ручной труд

Плюсы Минусы
Возможность самореализации Нестабильный доход на старте
Творческий процесс Необходимость обучения
Гибкий график Физическая нагрузка
Перспектива собственного дела Риски сезонности

Советы шаг за шагом

  • Определите сферу, которая вам действительно интересна.
  • Изучите спрос на рынке и примерный доход мастеров.
  • Пройдите курсы или мастер-класс.
  • Начните с небольших заказов или хобби-проектов.
  • Создайте портфолио и откройте страницу в соцсетях.
  • Переходите на новую деятельность постепенно, без резких шагов.

Мифы и правда

  • Миф: ручной труд — удел тех, кто не смог реализоваться в профессии.
    Правда: многие выбирают ремесло осознанно ради творчества и свободы.
  • Миф: работать руками — значит зарабатывать меньше.
    Правда: опытные мастера получают не меньше офисных специалистов.
  • Миф: переучиваться поздно.
    Правда: современные школы предлагают программы для любого возраста.

Исторический контекст

В советское время профессии мастеров — слесарей, портных, плотников — считались основой экономики и имели высокий статус. В 1990-х приоритет сместился в сторону офисных специальностей. Сегодня наблюдается обратная тенденция: ручной труд возвращается как символ устойчивости и творческого подхода к жизни.

Три интересных факта

  • По данным SuperJob, количество россиян, сменивших офис на ремесло, выросло на 12% за последние три года.
  • Самыми быстрорастущими направлениями считаются бьюти-сфера и кулинария.
  • В Европе до 40% фрилансеров заняты ручным трудом и ремёслами.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
