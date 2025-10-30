Падение, которого не ждали? Рынок сельхозтехники показал антирекорд

По информации ассоциации "Росспецмаш", объединяющей крупнейших производителей агротехники, объём поставок сельхозтехники на российский рынок в период с января по сентябрь 2025 года достиг 114,3 млрд рублей.

Фото: Пресс-служба Ростсельмаша Комбайн TORUM 785, Ростсельмаш

Однако этот показатель на 26,5% уступает значениям, зафиксированным за аналогичный период предыдущего года.

Анализ ассоциации также выявил уменьшение количества отгрузок основных видов российской сельхозтехники. Наиболее значительное снижение наблюдается в сегменте зерноуборочных комбайнов, где поставки упали почти в полтора раза, составив 1570 единиц. Отгрузки зерноочистительных машин сократились на 39%, до 474 штук, а сельскохозяйственных тракторов – на 37%, до 1971 единицы. Единственным исключением стали машины для внесения удобрений, поставки которых увеличились до 270 единиц (+39%). Близкими к прошлогодним остались поставки плугов – 1880 штук (+0,4%), пишут "Ведомости".