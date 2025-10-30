М-12 проложена, а дороги разрушены: Нижегородская область в поисках миллиардов на восстановление

По результатам проверки Счетной палаты, в бюджетах различных уровней не предусмотрено финансирование для восстановления дорожной сети Нижегородской области, пострадавшей в процессе возведения скоростной трассы М-12 "Восток" (Москва — Тюмень).

Фото: Пресс-служба Евразийского содружества специалистов туриндустрии by Ольга Демина Трасса М12, Россия

Ущерб, нанесённый строительной техникой

В ходе строительства магистрали М-12 региональные и межмуниципальные дороги понесли значительный ущерб из-за интенсивного движения грузового транспорта, задействованного в доставке стройматериалов.

Недостаток средств на полное восстановление

Несмотря на то, что власти региона запланировали выделение средств на частичную компенсацию ущерба, аудиторы установили, что для полного восстановления дорожного полотна необходимо дополнительно 12,8 млрд рублей. Данные выводы были сделаны на основании анализа финансирования автодорожной отрасли государственными заказчиками в период с 2021 по 2024 годы, пишет РБК.