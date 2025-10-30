Сербия балансирует? США требуют решить вопрос по поводу национализации NIS или продажи доли Газпрома

Президент Сербии Александр Вучич обратился к США с просьбой предоставить дополнительное время для урегулирования вопроса, связанного с контролем "Газпрома" над ключевым нефтеперерабатывающим предприятием страны.
Причиной обращения стали опасения, что недавние санкционные меры могут негативно отразиться на банковском секторе и компаниях, выпускающих платежные карты, сообщает Bloomberg.
В начале текущего года США ввели санкции против "Газпром нефти", мажоритарного акционера сербской NIS. Несмотря на несколько предоставленных отсрочек, с 9 октября ограничения вступили в силу, что привело к прекращению поставок нефти на НПЗ NIS в Панчево по нефтепроводу Janaf.
По словам Вучича, в настоящее время завод использует накопленные резервы сырья, которых, как ожидается, хватит до 20 ноября.
Сербия надеется, что США воздержатся от введения вторичных санкций, по крайней мере, до середины декабря, когда планируется найти решение проблемы, связанной с долей участия российской газовой компании в NIS. Президент Вучич также обратился с просьбой к американским властям не применять санкции к сербским финансовым организациям, осуществляющим платежи на автозаправочных станциях, принадлежащих NIS.
Как сообщили Bloomberg американские должностные лица, знакомые с ситуацией, Вашингтон ожидает, что Сербия убедит "Газпром" продать свою долю в NIS или возьмет на себя управление нефтеперерабатывающим заводом посредством национализации.
