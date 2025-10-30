Сербия балансирует? США требуют решить вопрос по поводу национализации NIS или продажи доли Газпрома

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Президент Сербии Александр Вучич обратился к США с просьбой предоставить дополнительное время для урегулирования вопроса, связанного с контролем "Газпрома" над ключевым нефтеперерабатывающим предприятием страны.

Флаг Сербии
Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Сербии

Причиной обращения стали опасения, что недавние санкционные меры могут негативно отразиться на банковском секторе и компаниях, выпускающих платежные карты, сообщает Bloomberg.

Санкции и возможные последствия

В начале текущего года США ввели санкции против "Газпром нефти", мажоритарного акционера сербской NIS. Несмотря на несколько предоставленных отсрочек, с 9 октября ограничения вступили в силу, что привело к прекращению поставок нефти на НПЗ NIS в Панчево по нефтепроводу Janaf.

По словам Вучича, в настоящее время завод использует накопленные резервы сырья, которых, как ожидается, хватит до 20 ноября.

Обращение к США

Сербия надеется, что США воздержатся от введения вторичных санкций, по крайней мере, до середины декабря, когда планируется найти решение проблемы, связанной с долей участия российской газовой компании в NIS. Президент Вучич также обратился с просьбой к американским властям не применять санкции к сербским финансовым организациям, осуществляющим платежи на автозаправочных станциях, принадлежащих NIS.

Позиция Вашингтона

Как сообщили Bloomberg американские должностные лица, знакомые с ситуацией, Вашингтон ожидает, что Сербия убедит "Газпром" продать свою долю в NIS или возьмет на себя управление нефтеперерабатывающим заводом посредством национализации.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
