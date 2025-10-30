Работа мечты без опыта: 5 профессий, которые озолотят вас в России уже завтра

В III квартале 2025 года в России вакансии сортировщиков стали самыми высокооплачиваемыми для соискателей без опыта.

В среднем им предлагали 155 539 рублей в месяц, что на 74% выше, чем годом ранее, как сообщили в пресс-службе сервиса "Авито Работа". Работа сортировщиков включает приём, распределение и контроль качества товаров и материалов на складе.

Второе место: вакансии изолировщиков

На вторую строчку в рейтинге вышли вакансии изолировщиков, которые утепляют, гидро- и шумоизолируют конструкций, трубопроводов и оборудования. С фиксированным графиком работы они могут рассчитывать на среднюю зарплату 139 029 рублей в месяц, что на 63% больше, чем год назад.

Третье место: обрубщики

На третьем месте находятся обрубщики, которые обрабатывают металлические изделия после литья или сварки. Их средняя зарплата за исследуемый период составила 133 569 рублей в месяц, также с приростом в 63%, пишет РБК.

В пятёрке лидеров

В пятерку самых высокооплачиваемых профессий вошли также гипсокартонщики (с зарплатой 123 967 рублей в месяц, +8%) и арматурщики (122 446 рублей в месяц, +20%).