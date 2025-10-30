Ждать ли банкротства? Иск к БМК раскрыл финансовые проблемы гиганта Мечел

Московская компания "Сополимерпром" объявила о намерении подать иск о банкротстве АО "Белорецкий металлургический комбинат" (БМК), который принадлежит "Мечелу".

Сообщение об этом опубликовано в федеральном реестре юридически значимых сведений "Федресурс".

Иск о взыскании долга

В сентябре Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск "Сополимерпрома" к БМК о взыскании 5,5 млн рублей. Поводом стало неисполнение комбинатом обязательств по договору 2022 года, согласно которому московская компания поставила 120 тонн буры десятиводной. Этот препарат используется в промышленности.

Исполнительный лист на принудительное исполнение

БМК не обжаловал решение суда, и 22 октября истец получил исполнительный лист на принудительное исполнение постановления, пишет РБК.

О компании "Сополимерпром"

Компания "Сополимерпром" была зарегистрирована в 2016 году в Москве. Она занимается поставками химического сырья и продукции химпрома. На сайте компании указано, что ее учредители — это группа европейских предприятий с многолетним опытом работы на рынке химической продукции. С января 2023 года единственным учредителем стало московское АО "Компания Простой Элемент", структура собственников которой не раскрыта. В 2024 году выручка "Сополимерпрома" составила 2,3 млрд рублей, а чистая прибыль — 133 млн рублей.