Экономический парадокс: богатеют на глазах даже в кризис

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Анализ "Billionaire Census 2025", представленный Altrata, показывает увеличение числа граждан России, обладающих состоянием свыше миллиарда долларов, на 8,5% в течение 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Доллары США

Теперь их насчитывается 128 человек, а их общее состояние оценивается в 457 миллиардов долларов. За прошедший год ряды российских миллиардеров пополнились на десять человек.

Четвёртая позиция

Россия и Великобритания занимают четвертую позицию в мировом рейтинге стран по количеству миллиардеров, согласно исследованию. Лидирует в этом списке США с 1135 миллиардерами, продемонстрировав рост на 8,0%. За Соединенными Штатами следуют Китай (321 миллиардер, прирост 5,6%) и Германия (184 миллиардера, прибавка 8,2%). Среди 15 ведущих стран только Индия (127, снижение на 3,1%) и Бразилия (53, падение на 3,6%) зафиксировали уменьшение числа самых богатых людей.

Их число только выросло

Согласно информации, предоставленной Altrata, общемировое количество миллиардеров в 2024 году достигло исторического максимума в 3508 человек, увеличившись на 5,6%. Это самый значительный скачок с 2020 года. Суммарное богатство богатейших людей мира возросло на 10,3%, достигнув 13,4 триллионов долларов.