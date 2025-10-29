Финансовый олимп: кто вошёл в пятёрку самых богатых компаний России по итогам 2024 года

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:35
Экономика

По результатам 2024 года, суммарная выручка 500 крупнейших российских компаний достигла внушительной отметки в 140,2 трлн рублей.

Рубль монетой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рубль монетой

Среди них лидирующую позицию занял "Газпром", обеспечив 10,7 трлн рублей.

Факторы роста выручки "Газпрома"

Увеличение доходов "Газпрома" в 2024 году более чем на четверть обусловлено рядом факторов. К ним относятся ослабление курса рубля (средний курс доллара составил 92 рубля против 85 рублей годом ранее), индексация цен на газ на внутреннем рынке, увеличение экспортных объёмов по газопроводу "Сила Сибири" и в страны ЕС, а также рост цен на российскую нефть Urals. В целом, суммарная выручка участников рейтинга выросла на 22%, при этом минимальный порог для попадания в топ-500 составил 36,5 млрд рублей.

Прибыльность и лидерство нефтегазового сектора

Чистая прибыль "Газпрома" по итогам 2024 года составила 1,2 трлн рублей, что составляет около 10,8% от совокупной чистой прибыли (11,1 трлн рублей) компаний, предоставивших свои финансовые показатели. Стоит отметить, что нефтегазовая отрасль в целом стала лидером как по выручке, так и по чистой прибыли. Суммарная выручка 50 нефтегазовых компаний, вошедших в рейтинг, составила 37,7 трлн рублей (26,9% от общих доходов топ-500). Их общая прибыль достигла 4,59 трлн рублей, причем почти половина этой суммы пришлась на "Газпром" и "Роснефть" (1 трлн рублей при выручке более 10 трлн рублей). ЛУКОЙЛ, занявший четвёртое место в рейтинге, зафиксировал чистую прибыль в размере 848 млрд рублей.

Топ-5 компаний 

Помимо нефтегазовых гигантов, в первую пятёрку рейтинга вошли два крупнейших государственных банка — Сбербанк (третье место) и ВТБ (пятое место). При этом Сбербанк стал лидером по чистой прибыли, заработав 1,58 трлн рублей, пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
