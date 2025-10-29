Nutella на грани исчезновения? Вот что грозит оставить мир без любимой сладости

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Итальянские ореховые плантации переживают самый слабый урожай за последние десятилетия.

Шоколадная паста
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шоколадная паста

Как сообщает издание Spiegel, из-за этого под угрозой оказался выпуск знаменитой ореховой пасты Nutella. Компания Ferrero, производитель сладкого хита, столкнулась с нехваткой главного ингредиента — фундука.

Урожай упал вдвое

Италия, один из крупнейших поставщиков фундука в Европе, в 2025 году собрала лишь около 70 тысяч тонн ореха — это почти вдвое меньше, чем годом ранее. Причиной стали неблагоприятные погодные условия и высокая влажность, повлиявшая на цветение деревьев.

Проблемы возникли и в Турции — втором ключевом регионе поставок. Весенние заморозки нанесли серьёзный ущерб ореховым садам, из-за чего объемы урожая резко сократились.

Теперь, по данным Spiegel, Ferrero рассматривает возможность закупить сырьё в Китае, где активно развиваются ореховые плантации, но поставщики требуют более высокие цены.

Как дефицит скажется на цене Nutella

Фундук составляет около 13% состава популярной пасты. Эксперты прогнозируют, что подорожание орехов отразится на конечной стоимости Nutella, хотя рост цен на продукт будет не таким стремительным, как на сырьё.

За последние три года изделия с фундуком в странах Евросоюза подорожали на 27-65%, и тенденция к удорожанию, по всей видимости, продолжится.

"Ожидается, что цены на орехи вырастут сильнее, чем на готовые продукты", — отметили аналитики Spiegel.

Эхо сладкой моды

История с фундуком напоминает недавний случай с фисташками. В 2024 году резкий всплеск интереса к "дубайскому шоколаду" — десерту из шоколада, фисташковой пасты и теста катаифи — вызвал мировой дефицит фисташек.

Популярность лакомства, подогретая блогерами и соцсетями, привела к тому, что цена фисташек на мировом рынке выросла почти на треть — с $7,65 до $10,30 за фунт (около 450 граммов). В некоторых магазинах даже вводили ограничения на продажу, чтобы стабилизировать спрос.

Что ждёт рынок сладостей

Эксперты считают, что ситуация с фундуком может стать временной, если погодные условия в следующем сезоне улучшатся. Однако переход производителей на новые рынки поставок, включая Азию, вероятно, приведёт к изменению себестоимости и вкусовых характеристик продуктов.

Пока же поклонникам Nutella остаётся надеяться, что их любимая паста не исчезнет с полок и не станет роскошью.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
