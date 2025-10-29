Золотой манёвр: Индия возвращает свои сокровища домой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Резервный банк Индии (RBI) впервые разместил более 65% своих золотых резервов на территории страны, что почти вдвое превышает уровень четырёхлетней давности.

Слитки золота
Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слитки золота

Эта мера принята в связи с ускоренной репатриацией золота на фоне конфликта на Украине и заморозки российских резервов западными странами, о чём сообщает Bloomberg.

 Возврат золота в Индию

В течение первых шести месяцев текущего финансового года RBI вернул в Индию почти 64 тонны золота, увеличив общий объём хранения до рекордных 576 тонн из 880 тонн общих резервов. Для сравнения, в сентябре 2022 года на территории страны находилось лишь 38% золотого запаса.

 Рост доли золота в валютных резервах

Доля золота в валютных резервах Индии также увеличилась — с 11,7% в марте до 13,92% к концу сентября. Традиционно RBI хранил часть золота за рубежом, в Банке Англии и Банке международных расчётов, но теперь активно переводит металл на родину для повышения контроля над активами.

 Индия — крупный покупатель золота

Страна остаётся одним из крупнейших покупателей золота в мире, уменьшая свою зависимость от долларовых активов. К 17 октября общий объём валютных резервов страны достиг $702,3 млрд, что позволяет покрывать более 11 месяцев импорта и занимает четвёртое место в мире.

Действия индийского регулятора подтверждают, что золото остаётся стратегическим активом как для государств, так и для частных инвесторов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
