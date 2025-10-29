Газпромбанк предоставил 43,3 млрд рублей на строительство двух ЖК компании ФСК Регион

Газпромбанк открыл финансирование для строительства жилых комплексов в Благовещенске от компании ФСК Регион. Средства предоставляются в форме проектного финансирования объемом 43,3 млрд рублей, на первом этапе выделяются бридж-кредиты.

Фото: Пресс-служба Газпромбанка Жилые комплексы в Благовещенске

Реализация двух проектов в Благовещенске будет осуществляться вблизи набережной рек Зея и Амур, в районах с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью. Один из проектов располагается рядом с мостом для погранперехода в Китай. Площадь ЖК в районе набережной реки Амур, на так называемой "Серебряной миле", — 171,6 тысяч м², общая продаваемая площадь квартир — 96,6 тысяч м². Площадь второго ЖК — 286 тысяч м², общая продаваемая площадь квартир — 154,4 тысяч м².

"Объединив экспертизу и ресурсы двух флагманов рынка: Газпромбанка в области проектного финансирования и ФСК Регион в сфере строительства жилой недвижимости, мы в очередной раз сделали упор на проекты, ориентированные на развитие регионов, улучшение условий жизни населения — важные и эффективные для всех сторон инициативы", — отметил исполнительный вице-президент — начальник Департамента финансирования проектов в недвижимости Газпромбанка Александр Саможенков.

"Поддержка жилищного строительства в регионах — одно из основных направлений деятельности Газпромбанка. Банк уделяет большое внимание выстраиванию взаимовыгодных отношений с федеральными девелоперами, являясь их долгосрочным стратегическим партнером. Каждому крупному участнику рынка мы готовы предложить оптимальный набор банковских услуг и индивидуальных решений в рамках отдельно взятого инвестпроекта", — прокомментировала Вице-Президент — начальник Центра по развитию бизнеса с клиентами строительной отрасли и государственного сектора Банка Анна Жванецкая.

"Газпромбанк предлагает партнерам доступное и качественное кредитование, имеет большой опыт и сильную экспертизу в организации финансирования девелопмента. При его финансовой поддержке мы построим в регионе два современных жилых комплекса бизнес- и комфорт-класса, а также ряд социальных объектов", — сказал первый заместитель генерального директора ФСК Регион Роман Капинос.