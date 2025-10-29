Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Крах надежд: почему экопункты Нижнего Новгорода закрываются

2:27
Экономика

С 3 ноября в Нижнем Новгороде и Дзержинске приостанавливают работу 55 экопунктов.

экопункт компании "Исток"
Фото: компания "Исток" by компания "Исток", Нижний Новгород is licensed under free for commercial use
экопункт компании "Исток"

Об этом сообщили в компании "Исток". Эколог Асхат Каюмов высказал мнение, что это серьёзная потеря не только для природы региона, но и для его имиджа.

Причины закрытия экопунктов

Руководство компании "Исток" объявило о временной приостановке работы всех точек приема вторсырья из-за сложной экономики переработки и остановки заводов. Соучредитель компании Денис Тавров отметил, что проект с самого начала функционировал в убыток, причем главная проблема заключается в переработчиках вторсырья.

Сложности у производителей

Производители бумаги, которые раньше экспортировали 40% своей продукции на запад, сталкиваются с серьезными трудностями, как и производители пластика. Из-за кризиса они не могут принимать вторсырье по рентабельной цене, что приводит к финансовым потерям для компании, которая уже на протяжении четырех лет вкладывает собственные средства в этот проект.

Перспективы и поддержка от правительства

Летом 2024 года были достигнуты договорённости с областным правительством о выделении субсидий из регионального бюджета, и подготовлена конкурсная документация для проекта в Нижнем Новгороде. Однако 15 октября министерство экологии должно было объявить торги, но этого не произошло. Денис Тавров выразил надежду, что экопункты закроются ненадолго, и всё будет зависеть от действий областного правительства.

Негативная оценка закрытия экопунктов

Эколог Асхат Каюмов выразил разочарование по поводу закрытия экопунктов.

"Чертовски обидно. Мы были столицей приёмных пунктов. Вся страна знала, что в Нижнем Новгороде с полсотни мест, куда можно сдать вторсырьё и даже получить за это какие-то деньги", — цитирует его слова newsnn.ru.

Эколог отметил, что за год экопункты собирали около 6,5 тысяч тонн качественного вторсырья, что позволяло предотвратить попадание этих материалов на полигоны.

По его словам, на обычных полигонах не все заменяется высокотехнологичной сортировкой, и смешение пищевых и вторичных отходов по-прежнему происходит.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
