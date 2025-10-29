Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главные долгожители планеты: кто пережил пирамиды, Колумба и все войны человечества
Сердце просит специй: семь природных союзников, которые стабилизируют давление
Небесный аромат — земной подвох: как одно прикосновение меняет вкус, пользу и настроение
Работа и материнство: почему Регина Тодоренко опасается потерять востребованность на ТВ
Вы зря считаете повторы: новое исследование о росте мышц ломает старые правила
Осень держит оборону, но зима уже стучится в дверь — известна дата первого снега
Лиза Арзамасова открывает секрет: стоит ли детям вмешиваться в конфликты родителей
Вы даже не заметите, как потеряете дом: восемь ошибок, из-за которых можно остаться без жилья
Без лака и плойки — объем держится: простые трюки, работающие даже на самых тонких волосах

Цифры удивят: африканская страна вновь обратилась к российскому солоду

0:54
Экономика

Впервые с 2018 года российская солодовая продукция появилась на рынке Танзании.

ячменный солод
Фото: ru.wikipedia.org by Finlay_McWalter's friend SJB is licensed under free for commercial use
ячменный солод

Согласно информации телеграм-канала федерального центра "Агроэкспорт", в период с августа по сентябрь 2025 года в Танзанию было экспортировано свыше 600 тонн солода, стоимостью более 300 тысяч долларов.

Ранее, в 2018 году, в эту африканскую страну была осуществлена последняя поставка российского солода общим объёмом около 4 тысяч тонн, сумма контракта тогда превысила 2 миллиона долларов, отмечается в официальном сообщении.

По итоговым данным за первые три квартала текущего года, экспорт российского солода достиг отметки более 94 тысяч тонн, что в денежном эквиваленте составляет более 50 миллионов долларов, пишет "Агроэксперт".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Наука и техника
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Экономика и бизнес
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Популярное
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году

Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.

Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины Олег Володин В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Последние материалы
Лиза Арзамасова открывает секрет: стоит ли детям вмешиваться в конфликты родителей
Вы даже не заметите, как потеряете дом: восемь ошибок, из-за которых можно остаться без жилья
Без лака и плойки — объем держится: простые трюки, работающие даже на самых тонких волосах
Ставрополье в ценовом вихре: почему куриные яйца стали золотыми
Дженнифер Лоуренс идёт в режиссёры: что скрывает её комедийный дебют
Мнимый символ здоровья: новое исследование связало курицу с воспалением и риском рака кишечника
Официально: Михаил Шуфутинский объявил о браке с молодой танцовщицей
Морской дьявол с крыльями ангела: самое загадочное создание океана наконец разгадано
Меньше возни, больше урожая: вот как одноростковая свёкла перевернула грядки
Мороз бьёт по стеклу, а вы всё ещё экономите на дворниках? Вот чем это заканчивается
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.