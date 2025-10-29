Цифры удивят: африканская страна вновь обратилась к российскому солоду

Впервые с 2018 года российская солодовая продукция появилась на рынке Танзании.
Согласно информации телеграм-канала федерального центра "Агроэкспорт", в период с августа по сентябрь 2025 года в Танзанию было экспортировано свыше 600 тонн солода, стоимостью более 300 тысяч долларов.
Ранее, в 2018 году, в эту африканскую страну была осуществлена последняя поставка российского солода общим объёмом около 4 тысяч тонн, сумма контракта тогда превысила 2 миллиона долларов, отмечается в официальном сообщении.
По итоговым данным за первые три квартала текущего года, экспорт российского солода достиг отметки более 94 тысяч тонн, что в денежном эквиваленте составляет более 50 миллионов долларов, пишет "Агроэксперт".
Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.