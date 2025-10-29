Цифры удивят: африканская страна вновь обратилась к российскому солоду

Экономика

Впервые с 2018 года российская солодовая продукция появилась на рынке Танзании.

Фото: ru.wikipedia.org by Finlay_McWalter's friend SJB is licensed under free for commercial use ячменный солод

Согласно информации телеграм-канала федерального центра "Агроэкспорт", в период с августа по сентябрь 2025 года в Танзанию было экспортировано свыше 600 тонн солода, стоимостью более 300 тысяч долларов.

Ранее, в 2018 году, в эту африканскую страну была осуществлена последняя поставка российского солода общим объёмом около 4 тысяч тонн, сумма контракта тогда превысила 2 миллиона долларов, отмечается в официальном сообщении.

По итоговым данным за первые три квартала текущего года, экспорт российского солода достиг отметки более 94 тысяч тонн, что в денежном эквиваленте составляет более 50 миллионов долларов, пишет "Агроэксперт".