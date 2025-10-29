Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дело не только в храбрости: Ищенко раскрыл истинную силу России на поле боя
Цифры удивят: африканская страна вновь обратилась к российскому солоду
Главные долгожители планеты: кто пережил пирамиды, Колумба и все войны человечества
Сердце просит специй: семь природных союзников, которые стабилизируют давление
Небесный аромат — земной подвох: как одно прикосновение меняет вкус, пользу и настроение
Работа и материнство: почему Регина Тодоренко опасается потерять востребованность на ТВ
Вы зря считаете повторы: новое исследование о росте мышц ломает старые правила
Осень держит оборону, но зима уже стучится в дверь — известна дата первого снега
Лиза Арзамасова открывает секрет: стоит ли детям вмешиваться в конфликты родителей

Ставрополье в ценовом вихре: почему куриные яйца стали золотыми

Экономика

В сентябре этого года в Ставропольском крае практически все продукты питания подорожали, но куриные яйца побили все рекорды, увеличившись в цене на 7% по сравнению с августом, согласно отчёту Банка России.

Куриные яйца
Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Куриные яйца

 Динамика цен на куриные яйца

С начала года стоимость куриных яиц снижалась благодаря увеличению объёмов производства, и в годовом исчислении они подешевели на более чем 16%. Однако в сентябре производители начали перекладывать свои издержки на покупателей из-за растущих затрат на производство и себестоимость, пишет newstracker.ru.

Другие продукты и инфляция

Цены на овощи резко выросли за неделю, что также тревожит потребителей. По информации Росстата, в целом цены в Ставропольском крае в сентябре увеличились менее чем на 1% по сравнению с августом.

Годовая инфляция в регионе достигла 7,98%, что соответствует среднему уровню по России. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Садоводство, цветоводство
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Садоводство, цветоводство
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Популярное
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году

Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.

Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины Олег Володин В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Последние материалы
Лиза Арзамасова открывает секрет: стоит ли детям вмешиваться в конфликты родителей
Вы даже не заметите, как потеряете дом: восемь ошибок, из-за которых можно остаться без жилья
Без лака и плойки — объем держится: простые трюки, работающие даже на самых тонких волосах
Ставрополье в ценовом вихре: почему куриные яйца стали золотыми
Дженнифер Лоуренс идёт в режиссёры: что скрывает её комедийный дебют
Мнимый символ здоровья: новое исследование связало курицу с воспалением и риском рака кишечника
Официально: Михаил Шуфутинский объявил о браке с молодой танцовщицей
Морской дьявол с крыльями ангела: самое загадочное создание океана наконец разгадано
Меньше возни, больше урожая: вот как одноростковая свёкла перевернула грядки
Мороз бьёт по стеклу, а вы всё ещё экономите на дворниках? Вот чем это заканчивается
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.