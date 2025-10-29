Ставрополье в ценовом вихре: почему куриные яйца стали золотыми

В сентябре этого года в Ставропольском крае практически все продукты питания подорожали, но куриные яйца побили все рекорды, увеличившись в цене на 7% по сравнению с августом, согласно отчёту Банка России.

Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Куриные яйца

Динамика цен на куриные яйца

С начала года стоимость куриных яиц снижалась благодаря увеличению объёмов производства, и в годовом исчислении они подешевели на более чем 16%. Однако в сентябре производители начали перекладывать свои издержки на покупателей из-за растущих затрат на производство и себестоимость, пишет newstracker.ru.

Другие продукты и инфляция

Цены на овощи резко выросли за неделю, что также тревожит потребителей. По информации Росстата, в целом цены в Ставропольском крае в сентябре увеличились менее чем на 1% по сравнению с августом.

Годовая инфляция в регионе достигла 7,98%, что соответствует среднему уровню по России.