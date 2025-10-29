100 тысяч снарядов в год: концерн Rheinmetall и Болгария заключили оборонный контракт на 1 млрд евро

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall подписал контракт с Болгарией на создание совместного предприятия. Общая стоимость проекта составит около миллиарда евро.
51% акций нового предприятия будет принадлежать Rheinmetall, а 49% — Болгарии. Документ подписали председатель правления Rheinmetall Армин Паппергер и исполнительный директор болгарского оборонного предприятия WMS Иван Гезов.
Ожидается, что завод будет производить порох и около 100 000 артиллерийских снарядов в год, соответствующих стандартам НАТО. Объект будет находиться на полигоне WMS недалеко от Сопота в Центральной Болгарии. Планируется, что завод запустят в течение 14 месяцев, где будет создано около 1000 новых рабочих мест.
Генеральный директор Rheinmetall Паппергер выразил уверенность в создании значительного производственного потенциала.
