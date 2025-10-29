Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Карты раскрыты: когда ждать снижения ключевой ставки

Экономика

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки продлится весь 2026 год.

Она выступила с этим заявлением в Госдуме, подчеркнув важность завершения периода высокого роста цен как можно быстрее.

 Успехи за четыре месяца  

С июня этого года ключевая ставка была снижена на 4,5 процентных пункта. Набиуллина выразила уверенность, что процесс снижения ставки продолжится и в 2026 году.

 Баланс интересов  

При этом она отметила, что необходимо учитывать не только борьбу с инфляцией, но и избегать переохлаждения экономики. Главным приоритетом остаётся стабильность цен без ущерба для экономики, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Карты раскрыты: когда ждать снижения ключевой ставки
