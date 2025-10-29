Карты раскрыты: когда ждать снижения ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки продлится весь 2026 год.

Фото: pixabay.com is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Деньги

Она выступила с этим заявлением в Госдуме, подчеркнув важность завершения периода высокого роста цен как можно быстрее.

Успехи за четыре месяца

С июня этого года ключевая ставка была снижена на 4,5 процентных пункта. Набиуллина выразила уверенность, что процесс снижения ставки продолжится и в 2026 году.

Баланс интересов

При этом она отметила, что необходимо учитывать не только борьбу с инфляцией, но и избегать переохлаждения экономики. Главным приоритетом остаётся стабильность цен без ущерба для экономики, пишет ТАСС.