Карты раскрыты: когда ждать снижения ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки продлится весь 2026 год.
Она выступила с этим заявлением в Госдуме, подчеркнув важность завершения периода высокого роста цен как можно быстрее.
С июня этого года ключевая ставка была снижена на 4,5 процентных пункта. Набиуллина выразила уверенность, что процесс снижения ставки продолжится и в 2026 году.
При этом она отметила, что необходимо учитывать не только борьбу с инфляцией, но и избегать переохлаждения экономики. Главным приоритетом остаётся стабильность цен без ущерба для экономики, пишет ТАСС.
