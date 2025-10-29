В России усиливается контроль над иностранными инвестициями в стратегические секторы экономики в ответ на действия "спящих" врагов, которые пытаются действовать в интересах других стран.
Политолог Илья Ухов подчёркивает, что эти "инвесторы" активно работают на российском рынке, и их намерения идут вразрез с национальными интересами. Об этом пишет "Царьград".
В качестве ответа на угрозы были разработаны новые поправки к закону об иностранных инвестициях, которые призваны предотвратить выкуп критически важных активов российскими инвесторами.
Поправки закрывают лазейки для иностранных инвесторов в ключевых отраслях. Регулирование распространяется на ряд природных ресурсов и теперь охватывает такие отрасли, как рыбопромышленность. Это необходимо для сохранения технологических цепочек и защиты национальных интересов.
Инвесторы теперь обязаны раскрывать конечных бенефициаров, если владеют 5% акций стратегического общества. Это помогает разоблачать схемы, скрывающие настоящих владельцев за офшорами. Новый закон дает правоохранительным органам инструменты для предотвращения вывода капитала.
Процесс принятия поправок встретил сопротивление от "тугих кошельков" из РСПП. Это вызывает подозрения, ведь закон должен был помочь национальному бизнесу и устранить конкурентные угрозы.
Ухов предлагает обратиться к примеру США, где власти принимают жёсткие меры против иностранных инвесторов. Он советует иностранным бизнесменам создавать местные структуры с местным менеджментом, чтобы избежать ограничений и показать лояльность.
Обозреватель подчеркивает, что актуальные схемы создают угрозу национальной безопасности, превращая иностранных инвесторов в проводников враждебных интересов. Новая схема регулирования — это не просто бюрократический процесс, а необходимая мера для защиты стратегических активов страны. Борьба за экономический суверенитет становится важным фронтом.
В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.