Тайная война капиталов: как Россия выводит спящих инвесторов на чистую воду

В России усиливается контроль над иностранными инвестициями в стратегические секторы экономики в ответ на действия "спящих" врагов, которые пытаются действовать в интересах других стран.

Политолог Илья Ухов подчёркивает, что эти "инвесторы" активно работают на российском рынке, и их намерения идут вразрез с национальными интересами. Об этом пишет "Царьград".

Новые поправки к закону

В качестве ответа на угрозы были разработаны новые поправки к закону об иностранных инвестициях, которые призваны предотвратить выкуп критически важных активов российскими инвесторами.

Пункт первый: захват ресурсов и инфраструктуры

Поправки закрывают лазейки для иностранных инвесторов в ключевых отраслях. Регулирование распространяется на ряд природных ресурсов и теперь охватывает такие отрасли, как рыбопромышленность. Это необходимо для сохранения технологических цепочек и защиты национальных интересов.

Пункт второй: анонимность и скрытое влияние

Инвесторы теперь обязаны раскрывать конечных бенефициаров, если владеют 5% акций стратегического общества. Это помогает разоблачать схемы, скрывающие настоящих владельцев за офшорами. Новый закон дает правоохранительным органам инструменты для предотвращения вывода капитала.

Пункт третий: лоббизм

Процесс принятия поправок встретил сопротивление от "тугих кошельков" из РСПП. Это вызывает подозрения, ведь закон должен был помочь национальному бизнесу и устранить конкурентные угрозы.

Мировой "опыт" и альтернатива

Ухов предлагает обратиться к примеру США, где власти принимают жёсткие меры против иностранных инвесторов. Он советует иностранным бизнесменам создавать местные структуры с местным менеджментом, чтобы избежать ограничений и показать лояльность.

От экономического риска к угрозе безопасности

Обозреватель подчеркивает, что актуальные схемы создают угрозу национальной безопасности, превращая иностранных инвесторов в проводников враждебных интересов. Новая схема регулирования — это не просто бюрократический процесс, а необходимая мера для защиты стратегических активов страны. Борьба за экономический суверенитет становится важным фронтом.