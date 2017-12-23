"Газпром": cуд в Стокгольме удовлетворил большинство наших требований

Руководство "Газпрома" в своем комментарии по поводу решения арбитражного суда в Стокгольме по спору с украинским "Нафтогазом" заявило, что суд удовлетворил большую часть требований.

Сообщается, что "Нафтогаз" должен погасить задолженность за поставки газа в размере $2,019 млрд. При этом украинскую компанию обязали выплатить проценты по просроченным платежам в размере 0,03%.

Напомним, что вердикт арбитражного суда в Стокгольме пока не опубликован. "Правда.Ру" ранее писала о том, что 22 декабря Трибунал при Арбитражном институте торговой палаты Стокгольма отклонил требования ПАО "Газпром" на сумму $56 млрд.

Соответственно, руководство "Нафтогаз Украины" добилось уменьшения будущих обязательных годовых объемов закупки газа у Газпрома более чем в 10 раз в соответствии с фактическими потребностями в импорте газа.