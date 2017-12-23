Президент США Дональд Трамп выводит Украину из-под действия Генеральной системы торговых преференций (ГСП) из-за недостаточных усилий со стороны Киева по защите интеллектуальных прав собственности.
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.Соответствующее письмо, направленное им руководству Конгресса, гласит, что необходимо "приостановить беспошлинный режим, введенный в рамках программы ГСП в отношении определенных видов товаров, произведенных на Украине".
Как отметил Трамп, причиной отмены данных преференций, действующих для "развивающихся стран", стала недостаточная защита прав интеллектуальной собственности.
Напомним, ГСП дает экспортерам право на беспошлинный ввоз в США широкого перечня товаров. Сам перечень и условия его применения в отношении конкретных стран ежегодно пересматриваются.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что по данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, почти все социальные продукты питания в текущем году на Украине подскочили в цене.Руководитель организации Алексей Дорошенко отметил, что с начала года подорожали более 90% таких продуктов.
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