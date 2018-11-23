Долг компаний ЖКХ перед поставщиками вырос более чем на 7%

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства России (ЖКХ) накопили перед поставщиками долги в размере почти 200 миллионов рублей. Рост показателя по сравнению с 2017 годом составил 7,4%.
Как передает Moneytimes.ru, об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства 22 ноября. Главам российских регионов он поручил тщательно изучить проблему и принять соответствующие меры. Премьер подчеркнул, что эта ситуация возникает у нас в стране каждый год.
Также Дмитрий Медведев сказал, что проблемой следует заняться серьезно. Кроме этого, он обязал руководителей регионов отчитаться о принятых мерах.
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