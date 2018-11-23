Кудрин: Отказ от доллара в торговле чреват рисками

Полный отказ от использования доллара в международной торговле нецелесообразен и несет в себе дополнительные риски. Такого мнения придерживается глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Как отметил чиновник, отечественная валюта обладает меньшей стабильностью, чем другие, а для мировых расчетов лучше использовать более устойчивую единицу измерения. Для курса рубля характерно снижение два раза в год, поэтому его нельзя назвать устойчивым. По этой причине при переходе к расчетам в рублях возникнут дополнительные риски, и это, по сути, станет налогом, пишет Moneytimes.ru.

Глава Счетной палаты также добавил, что готовность РФ выплачивать дополнительный налог за эту безопасность при отказе от доллара — под большим вопросом. На эту тему Кудрин рассуждал, выступая на XIII Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция".

Чиновник пояснил, что если бы сегодня складывалась совсем другая геополитическая ситуация, можно было бы выбирать какую угодно любую валюту для расчетов, наиболее удобную. Но в настоящее время, вследствие некоторых обстоятельств, нужно трудиться над укреплением национальных валют, хотя имеются некоторые риски. Выполнить это нелегко, поскольку купить современные европейские технологии за рубли не представляется возможным, а это означает, что Россия должна накапливать доллары.

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