Акции Papa John's упали в цене из-за скандала с харассментом

Руководство компании Papa John's пытается дистанцироваться от своего основателя Джона Шнаттера, который ушел в отставку в прошлом году.

Причиной отставки стали обвинения в харассменте и сексистских высказываниях сотрудников компании. Шнайдер, работавший в качестве председателя совета директоров, уже заявил, что его отставка была "ошибкой".

Компания, базирующаяся в Луисвилле, штат Кентукки, имеет право продать 15 процентов или более выпущенных акций без одобрения совета директоров. План "Ядовитая таблетка" позволит акционерам покупать дополнительные акции по дисконтированной цене, что, в свою очередь, разбавит акции приобретателя.

При этом руководство отметило, что рассмотрит любые предложения, которые являются справедливым, законными и будут в интересах акционеров. Шнаттер, который основал компанию в 1984 году, ушел в отставку в конце прошлого года с поста генерального директора.

В компании пояснили, что в этом месяце начнут удалять изображение Шнаттера из своих маркетинговых материалов. При этом Шнаттер остается в правлении компании. Хотя недавно Forbes опубликовал другую историю с описанием корпоративной культуры, в которой женщины подвергаются сексистским оскорблениям, а сотрудники-мужчины делали грубые комментарии без последствий, так как были на дружеской ноге со Шнаттером.

Аналитик Stifel Крис О'Кулл пояснил, что перспективы Papa John's "тускнеют" и что сообщения в средствах массовой информации усиливают негативное общественное мнение. Акции Papa John's International Inc. сократились более чем на 30 процентов за прошедший год, пишет АВС.