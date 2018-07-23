Империя Маска рушится: Tesla падает в бездну

Аналитики рынка уверены, что компании Илона Маска Tesla не хватает средств. Об этом можно судить по тому, что котировки производителя электромобилей упали на более чем 4% перед открытием торгов, передают "Ведомости".

Как передают The Wall Street Journal, компания Tesla попросила поставщиков о возврате платежей - некоторых даже за 2016 год. Само по себе агрессивное давление автосборщиков на производителей автокомпонентов под будущие проекты не является чем-то необычным в автомобилестроении, но требование возврата задним числом наcтораживает, пишет WSJ со ссылкой на мнение экспертов. Сама компания назвала требование «инвестицией в долгосрочный рост обоих партнеров».

Также, по данным газеты, в письмах содержалась просьба помочь сделать Tesla прибыльной, но это подтвердили не все адресаты. Tesla обещала инвесторам выйти в прибыль во втором полугодии 2018 г. после убытка в $710 млн в первом полугодии. Илон Маск написал в Twitter, что ретроактивная прибыль в квартальной отчетности учтена не будет: «Было бы неверно применять прошлую экономию к текущему кварталу».

В настоящее время Tesla активно увеличивает расходы, разворачивая серийное производство массового электромобиля Tesla 3. На конец I квартала, в котором компания потратила $1 млрд, у нее оставалось $3,2 млрд наличных. Эксперты опасаются, что новые финансовые вливания понадобятся Tesla еще до конца года.

Сегодняшнее падение котировок лишило Tesla порядка $2,3 млрд рыночной капитализации. В середине июня компания объявила о скором увольнении около 9%, или более 4000, сотрудников в США.