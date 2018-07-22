Путинский закон скостит срок каждому пятому зэку

В России принят закон, изменивший формулу зачета срока содержания под стражей до приговора в срок наказания.

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Нововведние повлияет на сроки сотни тысяч заключенных, отбывающих наказание в колониях. По словам заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко, в настоящее время в колониях содержатся 487,7 тысяч человек, из которых около ста тысяч попадают под действие закона.

Соответственно, придется пересмотреть сроки каждому пятому заключенному. Тем не менее, это не означает, что все они выйдут на свободу, пишет Ura.News.

Издание сообщает, что в начале июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому один день нахождения в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима и двум дням в колонии-поселении.

Согласно новым правилам, день в следственном изоляторе будет равен двум дням принудительных работ, ограничения свободы или ареста, а также к полутора дням в дисциплинарном батальоне, трем дням исправительных работ и восьми часам обязательных.