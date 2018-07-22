Путинский закон скостит срок каждому пятому зэку

В России принят закон, изменивший формулу зачета срока содержания под стражей до приговора в срок наказания.
Нововведние повлияет на сроки сотни тысяч заключенных, отбывающих наказание в колониях. По словам заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко, в настоящее время в колониях содержатся 487,7 тысяч человек, из которых около ста тысяч попадают под действие закона.
Соответственно, придется пересмотреть сроки каждому пятому заключенному. Тем не менее, это не означает, что все они выйдут на свободу, пишет Ura.News.
Издание сообщает, что в начале июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому один день нахождения в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима и двум дням в колонии-поселении.
Согласно новым правилам, день в следственном изоляторе будет равен двум дням принудительных работ, ограничения свободы или ареста, а также к полутора дням в дисциплинарном батальоне, трем дням исправительных работ и восьми часам обязательных.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Самолет российского президента Владимира Путина в два раза дешевле, чем судно американского лидера Дональда Трампа.
Глава государства заметил, что не хочет "надуть" граждан, поскольку "ситуация будет меняться не в пользу рабочих". Тем не менее, окончательного решения нет.
Глава государства заметил, что не хочет "надуть" граждан, поскольку "ситуация будет меняться не в пользу рабочих". Тем не менее, окончательного решения нет.
О новом мировом порядке пока не говорят. Но о том, что новой Европе нужна новая система безопасности, речь идет уже давно. Теперь она начинает складываться. Насколько все-таки реальна и безопасна эта система? А точнее, сразу две системы? Об этом "Правде.Ру" рассказал директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов.