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Источник Правда.Ру

Запад: у России мощная экономика и беднеющий народ

Экономика

Cпециалисты международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) пришли к выводу, что макроэкономическая политика России достаточно сильная, чтобы противостоять внешним факторам.

Запад: у России мощная экономика и беднеющий народ. 389903.jpeg

Рейтинг России на днях был подтвержден на уровне BBB-/A-3 для иностранной валюты и BBB/A-2 для местной валюты по суверенному кредитному рейтингу. Таким образом аналитики агентства подтвердили долгосрочный рейтинг РФ на инвестиционном уровне со стабильным прогнозом.

Чиновники России отреагировали на этот показатель крайне оптимистично, заявив,  что на Западе «высоко оценивают бюджетную политику РФ». Не надо обольщаться, спорят отечественные экономисты. Сохранение рейтинга на прежнем уровне - это стагнация, консервация ситуации, отсутствие развития, предупреждают они.

По мнению аналитиков агентства,  «стабильный» прогноз отражает баланс между рисками, вызванными возможной эскалацией геополитических конфликтов, и дальнейшим укреплением внутренних и внешних финансов РФ. Фактически, позитивное влияние на рейтинги РФ оказывают ее приверженность проведению консервативной макроэкономической политики, сильная позиция внешнего нетто-кредитора, низкий уровень государственного долга и достаточно высокий уровень гибкости денежно-кредитной политики,

Прогнозируется, что рост ВВП РФ ускорится до 1,6% в 2018 году и до 1,8% в среднем в 2019-2021 годах. Вероятнее всего, этот подъем будет поддержан продолжающимся мировым экономическим подъемом и сдержанным восстановлением внутреннего спроса.

Но темпы роста экономики России останутся более низкими, чем у стран с сопоставимым уровнем развития экономики, - не в последнюю очередь вследствие неопределенности, связанной с международными санкциями, рассуждают аналитики.

Ожидается, что существенное ужесточение санкций иностранных правительств в отношении России, в частности крупных государственных энергетических компаний, может привести к понижению кредитного рейтинга. Хотя глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее заявлял, что "повышение рейтинга России до инвестиционного будет способствовать притоку капитала".

Эксперты призывают не обольщаться. "По большому счету ничего особо не изменилось для России с точки зрения S&P, ситуация с экономическим ростом примерно та же", - поясняет Независимой газете главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. Сохранение рейтинга - это фактически стагнация, а вероятность новых санкций вообще ставит под угрозу текущие достижения и интерес нерезидентов к облигациям федерального займа, подытоживают аналитики.

 

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