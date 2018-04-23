Россиянам предсказали резкий рост зарплат уже в этом году

Эксперты Центробанка России прогнозируют, что зарплаты бюджетников за 2018 год могут увеличиться на 25%.

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Об этом сообщается в обзоре регулятора "О чем говорят тренды". Причиной роста зарплат является повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.

По данным аналитиков ЦБ, с 1 мая минимальную зарплату поднимут до 11 тыс. руб. В коммерческом секторе многие руководители также увеличивают вознаграждение сотрудникам в связи с дефицитом кадров и ужесточением конкуренции

Максимальный рост зарплат наблюдается в нефтеперерабатывающей отрасли, в сферах химического производства и полиграфической деятельности, а также в отрасли производства автотранспортных средств.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что "ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года".

Таким образом, с 1 января 2018 года МРОТ составляет 85% от величины прожиточного минимума. В 2019 году размер МРОТ и прожиточного минимума сравняются. При этом ежегодно МРОТ будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.

Отмечается, что МРОТ с 1 января установлен на уровне 9489 рублей в месяц. Ранее издание писало, что Минтруд, Минфин и Минэкономразвития должны подготовить законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения.

При этом в Минтруде признаются, что это может занять от трех до пяти лет. По словам Медведева, с 1 июля МРОТ вырастет до 7 тысяч 800 рублей.

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