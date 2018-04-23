Составлен список пяти лучших автомобилей для дачников

Российские эксперты обнародовали рейтинг недорогих автомобилей, которые лучше всего подходят для поездок на дачу.

Первое место в этом списке заняла LADA Largus, которая доступна в различных модификациях. Его самым большим преимуществом является вместительный салон.

На второй позиции оказался внедорожник Lada 4X4, который оснащен бензиновым двигателем 1,7 литра, мощностью до 83 лошадиных сил.

Третье место было отдано кроссоверу Renault Duster, который сочетает в себе вместительность и хорошую проходимость на любых типах дорог.

Далее в списке значится УАЗ «Патриот», который отличается высокой проходимостью, а также относительно не высокой стоимостью.

Пятую строчку рейтинга получил минивэн FIAT Doblo Panorama. Ранее "Правда.Ру" сообщала, что автоэксперты назвали самые ненадежные автомобили. Рейтинг был оставлен на основе исследования более 640 тысяч автовладельцев.

Первое место занял Chevrolet Camaro. У него часто возникают проблемы с трансмиссией, электрикой и приводом. Второе место с проблемами в тормозной системе, рулевом управлении и подвеске занял Mercedes-Benz GLC.

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