Россия заняла 27-е место в рейтинге инновационных стран

Россия заняла 27 место в рейтинге инновационных стран по версии информационного агентства Bloomberg. На строчке выше находится Малайзия, на 28-й позиции расположился Люксембург. В прошлом году Россия находилась на две ступеньки выше, но тогда она стала лидером падения и опустилась сразу на 14 ступенек.

Как сообщает moneytimes.ru, в новом рейтинге на первой позиции оказалась Южная Корея, которая стала чемпионом уже в шестой раз. Но это государство чуть не потеснила Германия, которая в 2019-м году поднялась на две позиции и теперь находится на втором месте. Немцам удалось нарастить добавленную стоимость производства и интенсивность исследований.

На третьей позиции оказалась Финляндия, которая добавила четыре позиции, далее следует Швейцария (+1), Израиль (+5), Сингапур (-3), Швеция (-5), Америка (+3), Япония (-3). На последнем месте в десятке лидеров расположилась Франция, которая за год опустилась на одну ступень. Китай прибавил три позиции, но, как и прежде, государство не входит в десятку лучших и занимает только 16-е место.

На последнем, 60-м месте рейтинга, в этот раз оказался Вьетнам.

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