Россия заняла 27-е место в рейтинге инновационных стран

Россия заняла 27 место в рейтинге инновационных стран по версии информационного агентства Bloomberg. На строчке выше находится Малайзия, на 28-й позиции расположился Люксембург. В прошлом году Россия находилась на две ступеньки выше, но тогда она стала лидером падения и опустилась сразу на 14 ступенек.
Как сообщает moneytimes.ru, в новом рейтинге на первой позиции оказалась Южная Корея, которая стала чемпионом уже в шестой раз. Но это государство чуть не потеснила Германия, которая в 2019-м году поднялась на две позиции и теперь находится на втором месте. Немцам удалось нарастить добавленную стоимость производства и интенсивность исследований.
На третьей позиции оказалась Финляндия, которая добавила четыре позиции, далее следует Швейцария (+1), Израиль (+5), Сингапур (-3), Швеция (-5), Америка (+3), Япония (-3). На последнем месте в десятке лидеров расположилась Франция, которая за год опустилась на одну ступень. Китай прибавил три позиции, но, как и прежде, государство не входит в десятку лучших и занимает только 16-е место.
На последнем, 60-м месте рейтинга, в этот раз оказался Вьетнам.
Еще по теме:
В ЕАЭС создадут стратегию развития евразийской интеграции до 2025 года
Причины, по которым инвесторы избегают ваше предприятие
Современные технологии меняют Евразийский Союз
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Шаова Нану Цуковна проживала в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. У нее было семь праправнуков.
Поток сообщений о многолетнем сотрудничестве Дональда Трампа с руководством России только усиливается в последнее время. С чем связан новый виток "Рашагейта"?