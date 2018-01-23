Мигранты пополнили бюджет Москвы на 15,7 млрд рублей

В минувшем году мигранты пополнили бюджет столицы России на 15,7 млрд рублей за счет покупки патентов. Поступления от продажи патентов выросли на 9%, число выданных увеличилось на 12%, сейчас их свыше 453 тысяч, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Если до 2015 года к мигрантам применялась система квот, то сейчас их число не ограничено, но иностранцы должны купить патент сроком от месяца до года. Стоит патент в Москве в этом году 4500 рублей, он подорожал с навала года на 300 рублей. В области патент стоит 4300 рублей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что осенью прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин выступил с предложением увеличить стоимость патента для мигрантов, чтобы сдерживать их приток в столицу.

Cобянин, выступая с отчетом в Мосгордуме, пояснил, что "должны работать на то, чтобы присутствие в городе мигрантов было оптимальным. Поэтому мы ввели патентную систему, и сегодня мигранты платят в бюджет больше, чем нефтяные компании, и это ещё один источник дохода. В этом году, я считаю, что можно увеличить плату за патенты мигрантам так, чтобы их платежи были соразмерены тому, сколько платят наши московские работники".

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