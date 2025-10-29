Не по найму, но по правилам: новый эксперимент откроет самозанятым путь к соцгарантиям

В России готовится масштабный эксперимент, который позволит самозанятым гражданам добровольно оформить страхование на случай временной нетрудоспособности. Программа рассчитана на три года и направлена на то, чтобы предоставить миллиону человек доступ к тем же социальным гарантиям, которыми пользуются наёмные работники. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов во время заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"Мы прогнозируем, что у нас за три года проведения эксперимента, исходя из тех опросов, которые проводились различными структурами, порядка 1 млн самозанятых в такие правоотношения должны вступить. Мы выбрали такие уровни платежей, которые являются соразмерными. Сколько взносов, столько и выплат", — сказал статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов, обращаясь к депутатам комитета Госдумы.

Что представляет собой новый проект

Правительство России направило в Госдуму законопроект о проведении эксперимента по добровольному страхованию самозанятых граждан в рамках системы обязательного социального страхования. Проект рассчитан на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года и предусматривает компенсацию утраченного дохода при болезни, травме или уходе за ребёнком, когда оформляется больничный лист.

Период уплаты страховых взносов составит не менее шести месяцев. После этого участники получат право на пособие при временной нетрудоспособности. Размер выплаты будет зависеть от срока участия в программе: при уплате взносов от шести до двенадцати месяцев компенсация составит до 70 % дохода, а при участии более года — до 100 %.

"Мы страхуем временную нетрудоспособность, потому что отдельная тема — это беременность и роды", — уточнил Андрей Пудов, отвечая на вопросы журналистов после заседания.

Размеры взносов и уровень выплат

Программа предусматривает два уровня участия:

1 344 рубля в месяц: для получения пособия до 35 тысяч рублей;

По словам Пудова, эти суммы рассчитаны исходя из принципа соразмерности — чем выше добровольные взносы, тем больше размер возможной компенсации.

"Мы выбрали такие уровни платежей, которые являются соразмерными, — сколько взносов, столько и выплат", — подчеркнул Пудов, обращаясь к членам комитета.

Почему это важно

Согласно данным Минтруда, в России зарегистрированы миллионы самозанятых граждан, и их число растёт с каждым годом. Новый законопроект направлен на то, чтобы предоставить этой категории работников возможность получать страховой стаж и гарантированные выплаты при болезни.

"Иначе говоря, это тот объём гарантий, которые есть у наёмного работника. Периоды добровольной уплаты самозанятыми будут включаться в страховой стаж в рамках эксперимента", — пояснил Пудов, выступая на заседании комитета Госдумы.

Таким образом, проект позволит выровнять права самозанятых и работников, находящихся в трудовых отношениях, в части социальной защиты.

Простое подключение через цифровые сервисы

Одним из преимуществ программы станет возможность оформить страхование полностью онлайн. Сделать это можно будет через:

мобильное приложение "Мой налог";

официальный сайт ФНС России;

портал Госуслуги.

"У нас основной канал вступления в эти правоотношения будет через ресурс ФНС, приложение мобильное 'Мой налог'. Несколько кликов — и ты становишься участником добровольных правоотношений. Также через сервисы самого фонда и портал Госуслуги", — добавил Андрей Пудов, выступая на пресс-подходе после заседания комитета.

Минтруд совместно с ФНС и Минцифры России уже работает над интеграцией цифровых систем, чтобы процесс оформления участия был максимально простым и удобным.

Сравнение: кто и что получает

Параметр Наёмный работник Самозанятый (до реформы) Самозанятый (после вступления в программу) Право на больничный лист Есть Нет Есть при добровольном страховании Страховой стаж Формируется автоматически Не формируется Формируется при уплате взносов Канал уплаты Через работодателя Отсутствует Через приложение "Мой налог" Выплаты при болезни По закону о соцстраховании Нет До 35 000 или 50 000 ₽ в зависимости от тарифа Доступ к льготам ФСС Полный Нет Частичный, в рамках эксперимента

Как стать участником программы

Войти в приложение "Мой налог" или на портал Госуслуги.

Выбрать раздел "Добровольное страхование".

Ознакомиться с условиями и выбрать тариф взносов.

Подтвердить участие и оплатить первый взнос.

Через шесть месяцев при наступлении страхового случая подать заявку на выплату.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не подтвердить участие через цифровой сервис.

Последствие: программа не активируется.

Альтернатива: проверить регистрацию через ФНС.

Ошибка: внести неполную сумму взноса.

Последствие: отсутствие страхового стажа за период.

Альтернатива: включить автоплатёж в приложении.

Ошибка: ожидание выплат без шести месяцев участия.

Последствие: отказ в возмещении.

Альтернатива: оплачивать взносы регулярно.

Что будет дальше

Если эксперимент окажется успешным, его планируется интегрировать в систему обязательного социального страхования. Это позволит миллионам самозанятых официально получать пособия при болезни, формировать страховой стаж и пользоваться госуслугами наравне с другими категориями работников.

"Мы видим высокий интерес к этой инициативе и готовы рассматривать расширение числа участников", — подчеркнул Пудов, отвечая на вопросы журналистов ТАСС.

Плюсы и минусы программы

Плюсы Минусы Возможность получать пособие при болезни Не распространяется на выплаты по беременности и родам Формирование страхового стажа Требует регулярной уплаты взносов Простое подключение через онлайн-сервисы Период ожидания — 6 месяцев Добровольное участие без обязательств Размер выплат зависит от выбранного тарифа

Три интересных факта

На 2025 год в России зарегистрировано более 13,5 млн самозанятых (по данным ФНС).

Приложением "Мой налог" пользуются свыше 8 млн граждан.

Россия станет одной из первых стран, где самозанятые смогут оформить больничный через госуслуги в рамках добровольного страхования.

Исторический контекст

Специальный налоговый режим для самозанятых введён в 2019 году.

Ставка налога составляет 4 % с доходов от физических лиц и 6 % — от юридических лиц.

Эксперимент по налогу на профессиональный доход продлён до 31 декабря 2028 года.