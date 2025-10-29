Учёба, которая открывает границы: Россия помогает Киргизии готовить специалистов будущего

Россия расширяет своё образовательное присутствие в Центральной Азии, уделяя особое внимание Киргизии. Совместные программы обучения и целевые квоты помогают формировать новое поколение специалистов, готовых развивать экономику страны. На мероприятии, организованном Россотрудничеством в Бишкеке, заместитель руководителя агентства Павел Шевцов рассказал студентам и представителям киргизских вузов о приоритетах такого взаимодействия.
"Наша задача — подготовить для экономики Кыргызстана профессиональные кадры в лучших университетах, которые будут востребованы через 10, 15, 20 лет", — отметил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, обращаясь к студентам Кыргызско-Российского Славянского университета.
В 2025 году Россия выделила не менее 700 квот для граждан Киргизии на обучение в российских университетах. Это часть государственной программы, направленной на развитие гуманитарных связей и подготовку кадров по приоритетным специальностям.
"Это и учителя русского языка и предметов на русском языке, это и, конечно, инженерные специальности, это и современные информационные технологии", — добавил Павел Шевцов, выступая перед киргизскими журналистами.
По данным Россотрудничества, в число направлений подготовки входят медицинские, педагогические, гуманитарные и технические дисциплины. Такой набор отражает реальную потребность Киргизии в квалифицированных специалистах, способных внедрять инновации и поддерживать развитие национальных отраслей.
Российские университеты выстраивают программы, которые учитывают долгосрочные потребности рынка труда Киргизии. Образовательные центры уделяют внимание практико-ориентированному обучению, инженерным компетенциям и цифровым технологиям, а также педагогическим профессиям, связанным с преподаванием русского языка.
Подготовка студентов проходит в рамках соглашений между Россотрудничеством и Министерством образования Киргизии. Она включает академические обмены, стажировки и возможность участия в совместных научных проектах.
Ключевым событием осени стал образовательный форум, где около 30 российских университетов представили свои программы обучения. Среди участников — МГТУ им. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет, ВШЭ и другие ведущие вузы.
"Палитра максимально широкая, и это даёт возможность ребятам посмотреть на те современные образовательные программы, которые сейчас российские университеты представляют", — подчеркнул Павел Шевцов, обращаясь к абитуриентам и их родителям.
Форум прошёл на базе Кыргызско-Российского Славянского университета, который уже много лет является примером успешного академического партнёрства между двумя странами. Его выпускники работают в государственных структурах, международных организациях и бизнесе.
|Направление подготовки
|Примеры вузов РФ
|Востребованность в Киргизии
|Перспективы через 10 лет
|Инженерные специальности
|МГТУ им. Баумана, СПбПУ
|Высокая
|Инфраструктурные и энергетические проекты
|Педагогика и лингвистика
|РУДН, МПГУ
|Средняя
|Поддержание и развитие русского языка
|IT и цифровые технологии
|МФТИ, ВШЭ
|Очень высокая
|Цифровизация экономики и госуслуг
|Медицина и фармацевтика
|Первый МГМУ, Казанский ГМУ
|Средняя
|Развитие частного здравоохранения
|Аграрные науки
|РГАУ-МСХА, КубГАУ
|Высокая
|Продовольственная безопасность и экспорт
Программа прозрачна и понятна: ежегодно сотни студентов Киргизии становятся обладателями квот, которые покрывают обучение и проживание.
Ошибка: подача неполного пакета документов.
Последствие: заявка отклоняется.
Альтернатива: использовать официальный чек-лист Россотрудничества.
Ошибка: выбор одного университета.
Последствие: сниженные шансы на поступление.
Альтернатива: подать заявки в несколько вузов разных регионов.
Ошибка: пропуск сроков подачи.
Последствие: ожидание следующего года.
Альтернатива: подписаться на рассылку уведомлений.
"Мы видим высокий интерес к российскому образованию, и готовы рассматривать варианты увеличения числа мест", — пояснил Павел Шевцов в разговоре с представителями киргизских СМИ.
По словам Шевцова, заявки на расширение квот поступают не только от Киргизии, но и от других стран СНГ. Это связано с высоким уровнем преподавания в России и конкурентоспособностью российских дипломов на международном рынке.
На сайте education-in-russia.com или через представительство Россотрудничества в Бишкеке.
Бакалавриат — 4 года, магистратура — 2 года, аспирантура — 3 года.
Да, выпускники имеют право оформить рабочую визу и продолжить карьеру в РФ.
