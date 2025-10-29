Дважды больше, чем прежде: в Дагестане ожидается значительный рост производства форели

Согласно прогнозам, дагестанские рыбоводы планируют получить 1,3 тысячи тонн форели.
Как отметили представители республиканского комитета по рыбному хозяйству, это в два раза больше, чем было произведено в предыдущем году.
В 2024 году объём выращенной в Дагестане форели достиг 656 тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе комитета.
По информации комитета, за первые три квартала 2025 года в регионе произведено уже 995 тонн форели, что более чем в 2,4 раза превышает объёмы производства за аналогичный период 2024 года.
Рост производства связывают с укреплением внутреннего рынка и реализацией инвестиционного проекта в форелеводческом хозяйстве Унцукульского района.
В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.