Дважды больше, чем прежде: в Дагестане ожидается значительный рост производства форели

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно прогнозам, дагестанские рыбоводы планируют получить 1,3 тысячи тонн форели.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain форель

Как отметили представители республиканского комитета по рыбному хозяйству, это в два раза больше, чем было произведено в предыдущем году.

В 2024 году объём выращенной в Дагестане форели достиг 656 тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе комитета.

По информации комитета, за первые три квартала 2025 года в регионе произведено уже 995 тонн форели, что более чем в 2,4 раза превышает объёмы производства за аналогичный период 2024 года.

Рост производства связывают с укреплением внутреннего рынка и реализацией инвестиционного проекта в форелеводческом хозяйстве Унцукульского района.