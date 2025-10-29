Горчица из Татарстана покоряет Монголию: экспорт взлетел

В 2025 году Республика Татарстан добилась значительного прогресса в увеличении поставок масличной продукции в Монголию.
Согласно данным, предоставленным республиканским подразделением ФГБУ "ЦОК АПК" Россельхознадзора, экспорт в этом направлении вырос в 2,4 раза и достиг 2,2 тысячи тонн.
Ключевым экспортным товаром стала горчица. Контроль качества и соответствия продукции требованиям безопасности перед отправкой за границу осуществляет испытательная лаборатория филиала.
С начала текущего года, по состоянию на 23 октября, специалисты филиала подтвердили высокое качество и безопасность 34,8 тысячи тонн зерна и масличных культур, предназначенных для экспортных поставок. Структура экспортируемых масличных культур представлена льном (13,8 тыс. тонн или 40% от общего объёма), рапсом (12,9 тыс. тонн или 37%) и горчицей (5,1 тыс. тонн или 15%). Помимо основных культур, анализировались также подсолнечник, вика, расторопша, рыжик и техническая конопля.
Масличные культуры, произведенные в Татарстане, пользовались спросом в 12 странах мира, включая Белоруссию, Китай, Польшу, Латвию и Монголию.
