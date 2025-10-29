Драгоценный отчёт: Чукотка раскрывает объёмы добычи золота

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Чукотского автономного округа представило отчёт о добыче полезных ископаемых в регионе с начала текущего года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Золото

За период с января по сентябрь на территории округа было добыто 18 тонн золота, что на 2,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Лидеры золотодобычи

Согласно информации ИА "Чукотка", более 60% от общего объёма добытого золота приходится на проекты, реализуемые компанией Highland Gold.

Общие показатели добычи

По данным департамента промышленной политики региона, к первому октября текущего года объём добытого серебра составил 87,7 тонн, а золота — 18 тонн. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года эти показатели были ниже и составляли 76,4 и 17,5 тонны соответственно.

Предприятия, ведущие добычу золота

В настоящее время добычей золота на Чукотке занимаются шесть предприятий, среди которых ОАО "Рудник Каральвеем", входящее в УК "Золотые проекты", а также золотодобывающая компания "Майское", являющаяся предприятием АО "Полиметалл". Кроме того, четыре предприятия, а именно АО "Чукотская горно-геологическая компания", ООО "Рудник Валунистый", ООО "Канчалано-Амгуэмская площадь" и АО "Базовые металлы", реализуют проекты компании Highland Gold на территории округа.