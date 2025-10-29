Хорватия перекрыла кислород: что будет с поставками нефти в Европу после решения JANAF

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Хорватский оператор нефтепровода JANAF приостановил отгрузку около 90 тысяч тонн нефти, предназначенной для братиславского НПЗ Slovnaft.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Нефте добыча

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство TASR.

Причины задержки и реакция Slovnaft

JANAF объяснила задержку необходимостью поддержания технологического объёма в трубопроводе после прекращения поставок сербской компании NIS, попавшей под санкции США. В ответ Slovnaft официально уведомил JANAF о нарушении действующего контракта.

Потенциальные последствия для поставок топлива

Представитель Slovnaft Антон Молнар сообщил, что задержанная нефть Arab Light критически важна для обеспечения экспорта нефтепродуктов, не произведенных из российской нефти, поскольку экспорт продуктов из российской нефти в ЕС запрещен. Удержанный объём оценивается примерно в 50 миллионов долларов и может серьезно нарушить поставки топлива, произведенного не из российской нефти, в страны Центральной Европы, подчеркнул Молнар.