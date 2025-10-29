Хорватия перекрыла кислород: что будет с поставками нефти в Европу после решения JANAF

Хорватский оператор нефтепровода JANAF приостановил отгрузку около 90 тысяч тонн нефти, предназначенной для братиславского НПЗ Slovnaft.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство TASR.
JANAF объяснила задержку необходимостью поддержания технологического объёма в трубопроводе после прекращения поставок сербской компании NIS, попавшей под санкции США. В ответ Slovnaft официально уведомил JANAF о нарушении действующего контракта.
Представитель Slovnaft Антон Молнар сообщил, что задержанная нефть Arab Light критически важна для обеспечения экспорта нефтепродуктов, не произведенных из российской нефти, поскольку экспорт продуктов из российской нефти в ЕС запрещен. Удержанный объём оценивается примерно в 50 миллионов долларов и может серьезно нарушить поставки топлива, произведенного не из российской нефти, в страны Центральной Европы, подчеркнул Молнар.
