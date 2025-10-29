Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рубль душит пенное: взлетевшие цены обрушили продажи пива

1:40
Экономика

Согласно информации от Росалкогольтабакконтроля (РАТК), в первые три квартала 2025 года в Российской Федерации наблюдалось ощутимое снижение объёмов реализации пива.

пиво бокалы
Фото: Wikimedia Commons by Paul Joseph is licensed under Public domain
пиво бокалы

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, продажи упали на 16,9%.

Сравнение объёмов реализации

В период с января по сентябрь 2024 года через розничные сети было реализовано 556,5 млн декалитров пива. В 2025 году этот показатель снизился до 462,3 млн декалитров.

Сокращение в сегменте пивных напитков

Продажи пивных напитков также продемонстрировали отрицательную динамику. За три квартала 2025 года было продано 73,2 тыс. декалитров, тогда как за аналогичный период 2024 года этот показатель составлял 77,8 тыс. декалитров.

Динамика снижения продаж

Тенденция к снижению розничных продаж пива прослеживалась на протяжении всех трех кварталов. Первый квартал отметился падением на 13%, а по итогам полугодия снижение составило 16,3%.

Ключевой фактор снижения

Специалисты указывают на рост цен как на основную причину сокращения объемов продаж пива на российском рынке, пишет РБК Вино.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
